Население Украины восстановят за счет мигрантов? Помогут ли беженцы из Ближнего Востока и Африки

Демографы считают, что люди из беднейших стран будут работать в Украине строителями, а из обеспеченных регионов приедут топ-менеджеры. Экономисты дают властям дельный совет — лучше возвращать украинцев и создавать для них рабочие места, чем угождать мигрантам и приспосабливаться к их культурному уровню.

Полномасштабная война в Украине приведет к большим демографическим проблемам. Чтобы количество населения было на уровне 30 млн человек, нужно каждый год привлекать около 300 тысяч мигрантов, считает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Мигранты будут не поляки или белорусы, а люди из беднейших стран. По мнению демографа, они будут работать строителями.

"Придется инвестировать в рабочую силу извне. К этому нужно подготовить население. Я не знаю, как бабушка в украинской деревне будет воспринимать совершенно другого внешне человека с другим образом жизни. Нужно разработать политику, которая заставила бы эмигрантов принять украинскую систему ценностей", — полагает Либанова.

В комментарии Фокусу ученая уточнила, что разговор идет о мигрантах преимущественно из стран Средней Азии, Албании и Молдовы. А топ-менеджмент может приехать из богатых стран. При этом идея разделения участи Западной Европы по принятию и адаптации беженцев из стран Ближнего Востока и Африки не рассматривается.

"Основная масса мигрантов приезжает из более бедных стран. Компенсировать людской капитал нужно не только количеством, но и качеством. Речь идет об улучшении состояния здоровья, повышения уровня образования и квалификации людей", — пояснила Либанова.

Стоит напомнить, что в сентябре 2015 года Государственная миграционная служба Украины заявляла о желании принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

"Украинская сторона заявляет о готовности помочь Европе в решении миграционного кризиса и принять на своей территории часть беженцев", — говорили работники службы.

"До войны не было очереди беженцев на границах Украины"

Привлечение в Украину мигрантов поможет сбалансировать спрос и предложение на рабочую силу в случае ее недостатка, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Второй плюс, по его оценкам, заключается в увеличении потребления: заполнение вакансий позволит сделать часть секторов привлекательнее для инвестиций. Вышлинский считает, что не стоит ждать большого притока мигрантов в Украину сейчас и даже после завершения войны с РФ.

"Очереди беженцев на границах Украины не стояли и до полномасштабного российского вторжения. Были приезжие из Средней Азии, например, Узбекистана. Для привлечения большей массы мигрантов, Украине придется вести политику. Желающие получить высокие зарплаты скорее посмотрят на Евросоюз, чем на нас", — подчеркнул экономист.

Вышлинский дал властям совет — лучше думать о возврате украинцев и создавать рабочие места, чем о том, как угодить и приспособиться к культурному уровню жителей других стран.

Рождаемость в Украине упала до самого низкого уровня в мире

Западная пресса акцентирует внимание на падении рождаемости в Украине до самого низкого уровня в мире. Он был самым низким в Европе до полномасштабного вторжения России, пишет газета The Wall Street Journal.

"Свежие могилы и переполненные морги по всей Украине свидетельствуют о десятках тысяч жизней, оборванных российским вторжением. Менее заметны потери в виде не родившихся детей. Число родившихся за первые шесть месяцев 2023 года было на 28% ниже, чем в довоенный период. Это самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году", — отметили авторы материала.

Журналисты пишут, что погибли десятки тысяч украинцев, но точные цифры неизвестны из-за засекреченных военных потерь и незарегистрированных смертях мирного населения на временно оккупированных территориях.

Констатируется исчерпание потенциала демографического роста. Если следующее поколение хочет достичь показателя предыдущего, 100 женщин должны рожать примерно 215 детей. В довоенном 2021 году показатель был 120, говорится в публикации.

Напомним, по оценкам правительства Украины, из-за большой войны страну покинуло до 6,2 млн человек. Внешняя миграция также дополняется большой внутренней миграцией.

Фокус ранее писал, что в Украину необходимо вернуть 4,5 миллиона человек за следующее десятилетие. По данным ООН, больше всего украинских беженцев приняла Россия (около 2,8 млн человек), а на втором месте — Польша (более 1,58 млн).