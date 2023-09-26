Украина рискует потерять помощь Запада: зачем Вашингтон требует от Киева провести реформы

Американцам, как и европейским коллегам, необходимо показать своим избирателям результат помощи Запада Украине. Именно поэтому, по мнению экспертов, Вашингтон требует от Киева провести ряд ключевых реформ. В противном случае Украина рискует потерять финансовую поддержку.

В СМИ опубликовали рабочий проект реформ, которые Вашингтон, а также европейские партнеры ожидают от Киева. В списке несколько блоков, для каждого из которых определены конкретные сроки от трех до 18 месяцев.

Согласно проекту в ближайшие месяцы украинские власти должны усилить независимость САП, НАБУ и НАЗК, а также завершить перезапуск Высшего совета правосудия. В течение полугода — показать результат судебной реформы, через год — реформировать Минобороны по стандартам НАТО, через полтора года — провести реформу СБУ.

Письмо, которое направили Офису президента, а также премьер-министру Денису Шмыгалю является предварительным проектом и подлежит рассмотрению.

Экзамен для президента

Реформы от Белого дома — главный курс Офиса президента и экзамен для гаранта. Если Украине удастся выполнить большую часть заявленных рекомендаций, это, во-первых, усилит доверие со стороны электората — украинцы увидят способность власти проводить институциональные изменения в условиях войны. Во-вторых, улучшит отношения с западными партнерами, в частности США. Ведь во время американской предвыборной кампании партии будут разыгрывать украинскую карту. Демократам придется объяснять избирателям, почему необходимо продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Все это напрямую повлияет на дальнейшие взаимоотношения Запада с Киевом.

"США проанализировали предыдущий опыт, когда до войны наша страна проявляла гибкость, садилась на законодательный шпагат. Было много нареканий относительно половинчатого характера реформ, поэтому, учитывая опыт, вопрос поставили жестче. При этом сами установки не выглядят как требования. Все сделано с учетом интересов Украины, так как вопросы направлены на усиление институциональной состоятельности страны", — говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

Реализация реформ зависит от двух факторов — голосования в Верховной Раде и решительности президента, которому придется лоббировать некоторые вопросы, в частности реформу СБУ и Минобороны. Чтобы все прошло успешно, нужна политическая воля, которой часто не хватает действующей власти.

Сам президент, по словам собеседников Фокуса, намерен оставить след в истории. И сейчас есть реальный шанс осуществить задуманную программу, с которой он пришел к власти, воспользовавшись жестким аргументом — так хочет Запад. Но окружение главы государства — самое разное. Как показала история с голосованием за возобновления обязательного электронного декларирования, монобольшинство в Верховной Раде с трудом готово действовать решительно. И хотя президент в случае с е-декларациями разыграл карту в свою пользу, наложив вето и фактически заставив депутатов принять закон в соответствии с важными правками — немедленным открытием доступа к реестру, это не последний раз, когда подобные случаи будут происходить.

В ближайшее время в Верховной Раде можно будет наблюдать законодательный спам, говорят эксперты, а также битву вокруг изменений и попытки свести на нет инструменты, с помощью которых власти попытаются продемонстрировать результаты борьбы с коррупцией. Так как выполнение заявленных реформ прямо связано с финансовыми обязательствами Запада, главный минус, который ожидает Украину в случае провала — торможение процесса евроинтеграции, а также сокращение финансовой помощи.

Палки в колеса

"Сроки от трех до 18 месяцев — вполне реальные. За полтора года можно провести любую реформу с нуля. А в случае Украины, речь идет о продолжении или усовершенствовании изменений, которые уже проводятся. Даже СБУ [на реформирование спецслужб Украине дали 18 месяцев] — вопрос принятия соответствующего закона обговаривали еще до войны. И так по всем пунктам", — считает политический эксперт Игорь Рейтерович.

Хотя евроинтеграция и перспектива вступления Украины в НАТО — главный курс действующей власти, который требует проведения реформ, указанных в документе, даже близкое окружение президента может ставить палки в колеса в процессе реализации намеченного плана. Сложнее всего Офису президента будет осуществить полную независимость антикоррупционных органов. НАЗК, САП и НАБУ фактически подконтрольны Офису президента и отказаться от удобного инструмента политического влияния власти непросто.

"Реформа антикоррупционных органов, о которой говорят в Белом доме, направлена на то, чтобы лишить ОП инструмента политического влияние на внутренние процессы в стране. Сейчас у ОП есть возможность держать на крючке чиновников, топ-менеджер, политиков, которых подозревают в коррупции, не возбуждая уголовных дел, чтобы заставить их быть лояльными. В случае усиления независимости того же САП от Офиса Генпрокурора перед Офисом президента стоит серьезная задача — как по-другому влиять на внутренние процессы", — рассуждает Постернак.

Не менее слабое место среди заявленных пунктов — судебная реформа. Вопрос переаттестации судей не доведен до логического завершения, а громкий коррупционный скандал с экс-главой Верховного суда Князевым в очередной раз показал несовершенство попыток реформировать систему.

Несмотря на ряд проблем, украинская власть, по мнению экспертов, не настроена продолжать довоенный курс. Об этом свидетельствуют ряд показательных антикоррупционных дел, которые указывают на наличие новой установки, направленной на реальные действия. И хотя среди ряда политиков и чиновников сохраняется иллюзия, что если Киев выполнит реформы 50 на 50, США и европейские страны не откажутся от финансовой поддержки Украины, такие рассуждения ошибочны. Запад, в связи с войной, испытывают определенную усталость от Украины, считают эксперты. Правительство США, как и европейские лидеры вкладывают значительные средства своих налогоплательщиков, чтобы поддержать Киев, а потому им необходимо подкрепить свои действия конкретным результатом.

"Им нужен победный кейс, почему они тратят деньги своих граждан на другую страну. Поэтому я не думаю, что Запад отнесется с пониманием к половинчатости реформ. Слишком высокие репутационные риски для элит. Поэтому Украина должна кристально чисто пройти этот процесс. И апеллировать к тому, что у нас война — больше не получится", — резюмирует Постернак.

Фокус ранее подробно разбирал, почему Западные страны прямо или опосредованно продолжают торговые отношения с Россией, помогая РФ конвертировать деньги в оружие для войны против Украины.

Фокус также писал, как сложные отношения с Польшей могут встать на пути Украины в ЕС.