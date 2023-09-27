Оружия на улицах будет больше: зачем МВД выдало 50 тысяч разрешений на "огнестрелы"

Единый реестр МВД создали для упрощения получения разрешений на владение огнестрельным оружием. Практика показывает, что коррупционная составляющая при оформлении нужных справок увеличилась. Механизмы контроля оборота оружия в военное время почти не работают, улицы все чаще вооружаются неучтенными, трофейными экземплярами с фронта.

В условиях большой войны украинцы чаще проявляют интерес к огнестрельному оружию. Созданный МВД электронный Единый реестр огнестрельного оружия содержат информацию о типе оружия и ее владельце. За последние четыре месяца было выдано почти 50 тысяч разрешений на приобретение боевого оружия, свидетельствуют данные Оpendatabot.

В период с середины июня и до сегодняшнего дня было подано 57 272 заявления, 87% из них одобрили.

Единый реестр оружия заработал в Украине 23 июня текущего года. В нем можно создать электронный кабинет и получить услугу, не выходя из дома и без посещения отделений Нацполиции. Все документы подаются через единое окно гражданина или в магазине по продаже оружия.

Оружейный реестр — это часть информационной системы Министерства внутренних дел Украины. Министерство является единственным владельцем сведений об оружии и их владельцах, поэтому должно защищать их от случайной потери, уничтожения, незаконной обработки и доступа.

За первый день функционирования реестра в нем зарегистрировались более трех тысяч владельцев оружия. МВД обещает его интеграцию в приложение "Дія" до ноября 2023 года.

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко говорил, что разрешение будет действовать три года. Процедура регистрации трофейного оружия с фронта обсуждается законодателями и решения пока не нашли.

Война усилила черный оборот оружия в Украине

По мнению главы Ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, реестр МВД не имеет отношения к проблеме распространения нелегального огнестрельного оружия на улицах украинских городов.

"Улицы вооружаются неучтенными экземплярами, из-за войны в Украине образовалась масса трофейного вооружения. Черный оборот в Украине был всегда, а реестр содержит информацию, которую подали официально", — объяснил специалист Фокусу.

Учайкин обращает внимание на то, что реестр запустили до принятия профильного закона, определяющего правила его функционирования.

"Законодательство не предусматривает наказаний за утечку данных из оружейного реестра в случае взломов или намеренной продажи чиновниками МВД личных данных владельцев. Известны и другие негативные примеры, когда на временно оккупированных территориях россияне и местные коллаборанты-полицейские пользовались базами данных владельцев оружия. Потом они приходили к ним и отбирали все", — рассказал Учайкин.

Коррупционная составляющая при покупках справок для владения оружием, по его наблюдениям, кратно увеличилась. Механизм контроля оборота оружия в Украине почти утерян. Чтобы он был правильным, следует принять закон, который успокоит спрос населения на короткоствольное огнестрельное оружие, резюмировал глава ассоциации.

Сбои в работе оружейного реестра: военные долго ждут поставок

Единый реестр огнестрельного оружия МВД работает со сбоями. Иногда подразделения вынуждены долго ждать нужные им экземпляры, говорит Фокусу народный депутат Марьян Заблоцкий, основатель проекта Ukrainian Arsenal of Liberty.

"О массовой коррупционной составляющей в работе реестра не слышал. Могу рассказать по своему опыту о его несовершенстве. Недавно покупал военным снайперские винтовки за донорские средства и реестр не работал целый день. И во многих оружейных магазинах проблема с работой этого реестра. А он должен функционировать через несколько минут после сбоя", — комментирует политик.

В военное время процедура получения оружия упрощена и разрешения выдаются без проблем, говорит нардеп.

"Механизмы контроля по обороту оружия оказались в подвешенном состоянии. После начала полномасштабной войны были сильные упрощения и, конечно, надо наводить порядок", — заключил Заблоцкий.

Фокус ранее писал, что США в начале августа 2023 года впервые передали Украине конфискованное стрелковое оружие. Полиция города Майами отправила в Киев пистолеты и полуавтоматические винтовки.

Недавно в Киевской области разоблачили военкома, который хранил дома оружие и боеприпасы. Полицейские нашли у него автоматы, магазины к ним, более 6500 патронов различного калибра и 35 гранат и другое снаряжение.