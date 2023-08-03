Подарок из Майами: украинцам могут раздавать полуавтоматы и пистолеты

Полицейские и тероборона Ирпеня получила подарок от коллег из Майами — полуавтоматические винтовки и пистолеты. Украинские власти хотят пойти дальше и вооружать гражданских, чтобы отбить у России желание повторно напасть на город. Фокус разбирался, насколько эта идея оправдана с военной точки зрения.

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Впервые в истории конфискованное в США стрелковое оружие было передано в другую страну — в Украину. Полиция города Майами отправила 101 единицу оружия в Киев. А донор подарил 148 тысяч патронов, рассказывал народный депутат Марьян Заблоцкий, основатель проекта Ukrainian Arsenal of Liberty.

Ирпень и Майами 14 ноября 2022 года стали городами-побратимами. В тот день завершился последний этап инициативы "Guns 4 Ukraine", сбора полицейскими Майами оружия для коллег из Ирпеня. Всего полиция американского города передаст Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия.

Судя по фотографиям, которые Заблоцкий показал в Facebook, кроме пистолетов, в руки полиции и ТРО попадут американские полуавтоматические винтовки.

Оружие будет однотипное и определенных калибров — 9, 5.56 и 7.62 мм

В комментариях под постом политик указывает на необходимость насыщения оружием полиции и ДФТО (добровольческие формирования территориальной общины), чтобы у оккупантов пропало желание повторно напасть на Киевскую область.

"Пошли один раз, могут и второй. А если будут знать, что значительное количество жителей вооружено, вероятность нападения снижается. Полуавтоматическое оружие подходит только для полиции и отрядов теробороны. Я хочу, чтобы оружие имели все, чтобы россияне боялись вторгаться. В Ирпене проект только начинается. Всей стране нужно владеть и уметь пользоваться оружием по примеру Швейцарии или Финляндии", — пояснил он.

В общении с Фокусом Заблоцкий добавил, что на фронте не сильно нужны пистолеты и полуавтоматические винтовки. Проблема в том, что менее 2% населения Украины до вторжения врага владели оружием. История Ирпеня показала, что даже малое количество оружия на руках у гражданских, помогло создать отряды теробороны, рассуждает политик.

"Хочется настроить каналы поставок оружия для гражданских. Процент владеющих оружием должен быть больше. В США на 330 млн населения 400 млн единиц оружия. Винтовки и полуавтоматическое оружие продавались десятки лет в наших оружейных магазинах. Из-за высокой стоимости не каждый может себе позволить купить их", — пояснил нардеп.

Впервые в истории: как поставить на учет оружие из США?

Марьян Заблоцкий отмечает, что оружие будет однотипное и определенных калибров 9, 5.56 и 7.62 мм. Любое оружие в Украине надо регистрировать и возникает вопрос, как поставить американскую партию на учет. Криминалист Григорий Усатый указал, что до конца неясно, как урегулировать в рамках права передачу оружия полиции и ТРО.

"Если ее поставят на учет через реестр МВД, это одна история, а если нет — другая. Попадут ли под уголовную ответственность за незаконное обращение с оружием те, кто возьмут его в руки? Охотничье оружие не возьмешь без разрешения, а тут серьезные экземпляры", — говорит он Фокусу.

У полицейских в удостоверении указано право на хранение и использование огнестрельного оружия. С ТРО и добровольческими структурами сложнее, там служат разные люди и не факт, что у всех есть разрешение на ношение оружия, заметил специалист.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин в разговоре с Фокусом отметил, что по бумагам оружие передадут официально Нацполиции на следующей неделе. Партия уйдет на пополнение запасов вооружения у полицейских, все экземпляры поставят на учет в МВД.

Вторая партия, из 66 единиц оружия приедет осенью, в сентябре ее передадут теробороне города, добавил он.

"Почему оружие дадут Ирпеню? Наша тероборона одна из первых участвовала в боевых действиях, 60% ребят служат сейчас в ВСУ. Это поразило мэра Майами, поэтому решили вооружить отряды по образцу НАТО", — пояснил глава Ирпеня.

По словам Маркушина, Нацполиция получит автоматы Калашникова, американские винтовки и пистолеты, включая бренд Glock. Часть гладкоствольного оружия передадут офицерам территориальных общин, на каждую единицу оружия полагается 1,5 тысяч патронов, заявил мэр.

Заблоцкий дополняет, что следующие партии вооружения получат гражданские, проявившие себя во время защиты Ирпеня.

Грозит ли Ирпеню повторное вторжение войск РФ?

Украинским полицейским раздадут оружие, которое забрали у бандитов на улицах Штатов. Это не будет высококачественным оружием, наподобие снайперских винтовок или пулеметов, акцентирует внимание военный эксперт Павел Нарожный.

"Пистолеты и полуавтоматика — максимум, что получат полиция и гражданские. Высокой ценности это оружие не имеет, оно явно не для серьезных боев с армией РФ. Сто единиц стрелкового оружия для полиции это капля в море. Это больше жест доброй воли, чем серьезная военная помощь", — объяснил эксперт Фокусу.

Ирпеню, по оценкам эксперта, не грозит вторжение ВС РФ. Нападение со стороны Беларуси пока тоже маловероятно, а высадка десанта — тем более. Средства ПВО закрыли данное направление, заключил он.

Фокус ранее писал о смене тактики ВСУ по ведению большой войны с войсками России. Украинцы не будут идти в лобовые атаки, как ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

Напомним, что украинская военная разведка заявляла о задаче российского военного руководства нарастить объемы производства ракет и других видов вооружения. Захватчики готовят новые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.