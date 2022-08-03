Guns 4 Ukraine: Ирпень получит 167 единиц огнестрельного оружия от полиции Майами (фото)

Правоохранители американского города провели акцию по выкупу оружия у горожан. В Украине его будут использовать полицейские и бойцы территориально обороны.

Полиция американского города Майами передаст Ирпеню Киевской области 167 единиц огнестрельного оружия. Его будут использовать полицейские и бойцы территориальной обороны. Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, в июне офицер полиции Майами Кен Рассел отреагировал на просьбу городских властей в помощи с российской агрессии. Он провел акцию Guns 4 Ukraine по выкупу оружия у горожан. Желающим сдать ненужное оружие предлагали взамен от $50 до $200 долларов за единицу. К выкупленным пистолетам и автоматам полицейские Майами добавили конфискованные.

Маркушин рассказал, что сейчас юридическая процедура передачи оружия завершается и на этой недели оно отправится в Украину. Кроме того, подобные переговоры Ирпень ведет с городом Хьюстон.

"Фактически сегодня мы нарабатываем модель, по которой, я искренне верю, в дальнейшем Ирпень и другие города Украины смогут получать оружие для своей обороны. В частности, сейчас ведутся переговоры с городом Хьюстон", — рассказал мэр Ирпеня.

Напомним, 25 июля Фокус писал, что в Ирпене людей, которые потеряли жилье из-за российского вторжения, временно размещают в железнодорожном составе. Пункт размещения на рельсах уже подключили к городским коммуникациям.

2 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине такое вооружение, которого нет даже в Бундесвере. Берлин также предоставляет возможность ВСУ проходить обучение на немецких базах. Там бойцы приобретают навыки, необходимые для использования новейшего вооружения.