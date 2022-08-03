Guns 4 Ukraine: Ірпінь отримає 167 одиниць вогнепальної зброї від поліції Маямі (фото)

Правоохоронці американського міста провели акцію з викупу зброї в городян. В Україні її використовуватимуть поліцейські та бійці територіальної оборони.

Поліція американського міста Маямі передасть Ірпеню на Київщині 167 одиниць вогнепальної зброї. Її використовуватимуть поліцейські та бійці територіальної оборони. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, у червні офіцер поліції Маямі Кен Рассел відреагував на прохання міської влади в допомозі з російською агресією. Він провів акцію Guns 4 Ukraine щодо викупу зброї в городян. Охочим здати непотрібну зброю пропонували натомість від $50 до $200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів і автоматів поліцейські Маямі додали конфісковані.

Маркушин розповів, що зараз юридична процедура передачі зброї завершується, і цього тижня вона вирушить в Україну. Крім того, подібні переговори Ірпінь веде з містом Г'юстон.

"Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель, за якою, я щиро вірю, надалі Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема зараз ведуться переговори з містом Г'юстон", — розповів мер Ірпеня.

Нагадаємо, 25 липня Фокус писав, що в Ірпені людей, які втратили житло через російське вторгнення, тимчасово розміщують у залізничному складі. Пункт розміщення на рейках уже підключили до міських комунікацій.

2 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина постачає Україні таке озброєння, якого немає навіть у Бундесвері. Берлін також надає можливість ЗСУ проходити навчання на німецьких базах. Там бійці отримують навички, необхідні для використання новітнього озброєння.