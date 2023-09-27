Нужны места для пленных россиян: в Украине ввели новый вид наказания для хулиганов и насильников

Теперь за домашнее насилие, угрозы убийством и умышленное заражение человека ВИЧ и СПИДом можно избежать тюрьмы. Политики ввели новый вид наказания для преступников, чтобы гуманизировать право и в перспективе освободить места для содержания военнопленных.

Во вторник 26 сентября Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине нового вида уголовного наказания – пробационного надзора. Мера будет касаться преступников, не представляющих особой опасности для общества. В перечне преступлений, по которым суд может назначить такой надзор, следующие преступления:

умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление;

умышленное легкое телесное повреждение;

побои и истязания;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

А также эксплуатация детей; принуждение к вступлению в половую связь; подделка документов; браконьерство; публичные призывы к совершению теракта; надругательство над могилой; ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов; посев или выращивание снотворного мака или конопли; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

В комментарии Фокусу глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отмечает, что наказание в виде пробационного надзора заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мероприятий без изоляции от общества на срок от 1 до 5 лет для взрослых, и на срок от 1 до 2 лет для несовершеннолетних.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня после его публикации. За этот срок Кабинет министров подготовит и примет подзаконные нормативно-правовые акты, которые регламентируют реализацию положений закона.

Новая опция

"Этим законом вносятся изменения в 150 статей особой части Уголовного кодекса Украины, где в санкциях наказание в виде ареста заменяется наказанием в виде пробационного надзора. Выполнять данный вид наказания будут уполномочены органы пробации Минюста — они уже созданы и функционируют в Украине — по месту жительства осужденного. В случае уклонения осужденного от отбывания данного наказания, по решению суда пробационный надзор может быть изменен на наказание, связанное с ограничением свободы", — объясняет Ионушас.

По словам члена комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа Александра Бакумова, в уголовном кодексе Украины параллельно действовали фактически два подобных вида наказания — арест (применялся на срок до 6 месяцев) и лишение свободы (от года до пяти лет). По этой причине возникла необходимость заменить арест новым видом наказания.

"Мы ввели пробационный надзор, опираясь на практику европейских стран. Новый закон предполагает следующее: суд может применять арест только для военнослужащих, так как они отбывают наказание на гаупвахте. По другим категориям преступлений, которые предполагали такую меру наказания, появилась новая опция — пробационный надзор. Человек, который совершил преступления, не опасные для общества, остается субъектом социума. Его не будут изолировать. Он периодически должен отмечаться у уполномоченных органов, сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы страны без согласования", — говорит Фокусу нардеп.

Дополнительно, по словам политиков, суд может обязать осужденного носить электронное средство контроля, установить надзор за местом его проживания, а также ограничить в общении с конкретными людьми. Например, если мужчину обвиняют в домашнем насилии, ему могут запретить коммуницировать с супругой.

Ионушас добавляет, что хотя пробационный надзор может быть назначен судом сроком от одного до пяти лет, обязанность использовать электронное средство контроля и надзора может устанавливаться судом на срок от одного месяца до одного года.

Суд также может обязать осужденного устроиться на определенную работу и пройти мероприятия в рамках пробационной программы. Например, если человек употреблял алкоголь или наркотики, его могут направить на лечение. Если у подсудимого проблемы с психикой, в результате зависимости от психотропных веществ, реабилитацию назначат в обязательном порядке.

"Надеюсь, что введение нового вида наказания позволит нашим гражданам, впервые "ошибившимся" и совершившим нетяжкие уголовные правонарушения, осмыслить содержание своего поступка, исправиться и в дальнейшем быть полноценными и полезными членами общества. А отбытие данного наказания без изоляции от общества, предоставит им возможность не искалечить свою дальнейшую судьбу", — отмечает Ионушас.

Разгрузить СИЗО

В пояснительной записке к закону депутаты указали, что одна из причин, по которой необходимо внести изменения в Уголовный кодекс Украины — возможность оптимизировать СИЗО и увеличить места, в том числе для содержания военнопленных.

По словам Бакумова, пока трудно предположить, сможет ли новая мера наказания значительно разгрузить систему, однако это один из возможных шагов в этом направлении.

"Не думаю, что суды будут больше применять пробационный надзор и меньше другие меры наказания. Насколько мне известно, у нас нет проблем с местами для содержания военнопленных, и как правовое государство мы выполняем все обязательства, обозначенные Женевской конвенцией", — отмечает нардеп.

Правозащитник Михаил Романов объясняет Фокусу, что в международном уголовном праве есть условие — военнопленных нельзя содержать вместе с осужденными.

"Учреждения для отбывания наказания предполагают содержание большого количества людей, потому в этом есть логика. Однако военнопленные это не преступники, и они не могут находится в одном помещении с людьми, которые отбывают наказание за совершение преступлений", — говорит Фокусу эксперт.

Пробационный надзор существует во многих странах мира. Каждое государство определяет свои особенности программы. Например, в Скандинавских странах осужденных, которые по решению суда находятся под пробационным надзором, отправляют работать на рыбацкие суда. В таких условиях люди, отбывающие наказание, могут зарабатывать деньги, коммуницировать с социумом и при этом частично находится в изоляции.

"Изоляция как мера наказания дискредитировала себя: это дорого и не достигает цели наказания. В случае с пробационным надзором ограничения все равно есть, человек находится под контролем правоохранителей, есть возможность реагировать на нарушения, но при этом осужденный остается в обществе, на свободе, работает, сам себя обеспечивает", — добавляет Романов.

Фокус ранее писал о том, как в Украине содержат военнопленных. В среднем в месяц на одного пленного россиянина выделяется около 10 тысяч гривен. В эту сумму входит питание, одежда, медицинская помощь и связь с родственниками. Также пленные имеют право работать.

Также Фокус рассказывал, что после операции ГУР, в результате которой российский летчик передал Украине вертолет Ми-8, в Киев стало обращаться больше россиян, желающих сдаться в плен.