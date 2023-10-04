"Косвенная поддержка России": политолог отреагировал на ограничение Китаем экспорта дронов для Украины (видео)

По мнению Евгения Магды, не стоит "обижаться" на Китай, в котором два года не было украинского посла, а значит — достаточной осведомленности о ситуации в нашей стране.

Ограничение Китаем поставок украинцам дронов и комплектующих, необходимых для эффективного ведения боевых действий, является косвенной поддержкой России. Такое мнение высказал Евгений Магда, директор Института мировой политики, в эфире YouTube-канала Фокус.

"Для Китая очень важно сохранять лицо. Очень важно быть игроком", — подчеркнул эксперт.

По словам Евгения Магды, Китай продолжает называть полномасштабное вторжение РФ на территорию нашей страны "украинским кризисом", чтобы сделать своеобразный "реверанс" перед Россией.

Также эксперт отметил, что прежде чем "обижаться" на Пекин стоит понять, что Украина сделала, чтобы выстроить отношения со страной, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН и имеет ядерный потенциал.

"У нас два года не было посла в Китае. Как мы могли доносить туда информацию, возникает логичный вопрос", — говорит Евгений Магда.

Кроме того, директор Института мировой политики подчеркнул, "следует понимать, что мир сегодня многополярный".

"Если те кого называют "злотый миллиард" на нашей стороне, то все остальные — далеко не факт", — отметил политолог.

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Китай ввел ограничения на экспорт дронов: детали

Китай ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, которые применяются на войне в Украине. Такое объявление 31 июля сделало Министерство торговли страны.

Новые меры экспортного контроля начали действовать с 1 сентября, чтобы предотвратить использование дронов в "немирных целях".

Минторговли в сотрудничестве с Госсоветом и Центральной военной комиссией определили характеристики беспилотников, которые запретят вывозить из страны. Ограничения могут длиться до двух лет.

Причины ограничений

Американское издание ABC News пишет, что Правительство китайского лидера Си Цзиньпина поддерживает Россию в войне, хотя и заявляется о своем нейтралитете. При этом Китай является ведущим разработчиком и экспортером дронов и уже давно осуждает их применение в военных целях.

Например, компания DJI Technology Co. в апреле 2022 года объявила об уходе из России и Украины, чтобы предотвратить использование своих дронов в боевых действиях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Последний заверил, что его страна не собирается поставлять России оружие. После этого американский чиновник отметил, что некоторые частные китайские компании могут оказывать россиянам помощь для усиления военного потенциала.

Напомним, как недавно выяснили в NYT, некоторые китайские компании продолжают торговать с Украиной, но вынуждены использовать сложную сеть посредников, подобно тому, как Россия обходит санкции США и Европы. Многим украинцам пришлось выпрашивать за границей, занимать или провозить контрабандой товары, необходимые для пополнения потерь БПЛА.