Предпочитают торговать с Россией: Китай мешает Украине выиграть войну дронов, — NYT

Украинские производители уже ощутили на себе экспортные ограничения, ведь покупать китайские БПЛА и детали к ним стало в разы сложнее, а полностью заменить их нечем.

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Китай сильно ограничил поставки украинцам дронов и комплектующих, необходимых для эффективного ведения боевых действий против России. Об этом пишет издание New York Times, журналисты которого пообщались с десятком украинских производителей, пилотов и инструкторов.

Китайские компании, такие как DJI, EHang и Autel, массово выпускают дроны, все увеличивая масштабы в последние несколько лет. Сейчас с их конвейеров ежегодно сходят миллионы гражданских БПЛА, намного больше, чем в других странах. По данным исследовательской группы DroneAnalyst, одна только китайская фирма DJI удерживает более 90% глобального рынка коммерческих коптеров.

В то время как Иран и Турция вооружают Россию и Украину соответственно большими беспилотниками военного уровня, дешевые гражданские дроны войска получают преимущественно из Китая. Вот только с 1 сентября китайские власти ввели экспортные ограничения, чем сильно сократили продажи.

Предприятие "Эскадрон" покупает гоночные дроны и превращает в оружие Фото: The New York Times

Как выяснили в NYT, некоторые китайские компании продолжают торговать с Украиной, но вынуждены использовать сложную сеть посредников подобно тому, как Россия обходит санкции США и Европы. Многим украинцам пришлось выпрашивать за границей, одалживать или провозить контрабандой товары, необходимые для восполнения потерь БПЛА.

Украина конкурирует с РФ за покупку дронов типа FPV (First Perspn View) у фирм из Китая, которые готовы продавать их напрямую. Россиянам часто отдают предпочтение, поскольку они готовы больше платить и заказывать более крупные партии. Кроме того, китайцам политически выгоднее торговать именно с Россией.

По данным аналитиков из Королевского института объединенных служб (Великобритания) Украина теряет в среднем 10 тысяч дронов в месяц. Многие опасаются, что новые правила Китая могут еще сильнее усложнить жизнь украинским производителям перед ближайшей зимой.

Военные в Украине используют FPV-дроны как управляемые ракеты Фото: The New York Times

Ограничения со стороны Китая дают России преимущество в гонке вооружений. Согласно таможенным данным, с января по июнь 2023 года китайские компании напрямую поставили в Украину дронов на сумму более $200 000, за тот же период россияне получили беспилотников как минимум на $14,5 млн. Большую часть БПЛА и деталей к ним украинские волонтеры закупали у европейских посредников.

"Даже если вы видите на компоненте маркировку типа "Америка" или "Австралия", он по-прежнему полностью производится в Китае. Создать что-то, что могло бы эффективно заменить Китай, практически невозможно", — рассказал Алексей Колесник, основатель предприятия Reactive Drone, которое производит беспилотники в Днепре.

Бизнесмен поделился, что его компания до сих пор получает детали благодаря личным связям с китайскими заводами, ведь еще до войны производил сельскохозяйственные дроны. Лишь однажды возникла проблема: видеоролик с его БПЛА заметили чиновники из Китая, после чего фирма-партнер публично прекратила сотрудничество. Сейчас Алексей Колесник предполагает, что новые экспортные правила могут осложнить закупку украинцами камер ночного видения, необходимых для сборки новых беспилотников, способных атаковать россиян в темноте.

Цех по производству БПЛА компании Reactive Drone Фото: The New York Times

Руководитель проекта "Дроны Победы" Мария Берлинская поделилась, что украинским волонтерам приходится выстраивать все более сложные цепочки поставок. Из-за этого война превратилась в "технологический марафон", и только победа в нем поможет выиграть.

"Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с комплектующими, потому что они не рады нам помочь", — заявила Мария.

Впрочем, некоторые производители нашли замену некоторым китайским запчастям за рубежом, например, в США, Европе, Тайване, хотя стоят они гораздо дороже. Киевская Ukrspecsystems, выпускающая разведывательные дроны, рассказала журналистам, что уже практически не пользуются деталями из Китая, но чувствуют, как страна специально задерживает любые поставки в Украину.

Ранее Фокус опубликовал интервью с основателем украинской компании AirUnit Андреем Штепой. Он объяснил, что изначально Китай предлагает низкие цены по сравнению с Западом из-за дешевой рабочей силы. Экспортные ограничения приведут к повышению цен на китайские детали, поэтому украинцам стоит присмотреться к производителям из Европы.