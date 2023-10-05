Бум разводов среди нардепов: новая тенденция после открытия е-деклараций?

Нардепы начали массово расторгать семейные узы. Только за последние пару месяцев десяток народных избранников или уже развелись, или заявили о своем желании расторгнуть многолетние браки. Причиной могут быть не только плохие отношения на фоне войны, но и старая схема сокрытия имущества, говорят Фокусу юристы.

Недавно стало известно, что 49-летний украинский спортсмен, народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк разводится со своей второй женой Инной после более чем 13 лет брака. Политик уверяет, что решение он принял еще в начале октября 2022 года, но об истинных причинах пообещал никогда не рассказывать, если его не заставят.

За последние пару месяцев список холостяков и холостячек пополнили, или собираются это сделать, десяток нардепов. Среди них Александр Горенюк — разводится с супругой после 6 лет брака и 14 лет совместной жизни. Мария Ионова — развелась с мужем Мироном Василиком, с которым состояла в браке с 2005 года, у пары двое детей. Александр Божков — прожил в браке с актрисой Анной Саливанчук пять лет, у пары двое детей. Галина Янченко — заявила о разводе с экс-советником министра внутренних дел Виктором Андрусивым после 17 лет брака, а также нардепы Вадим Столар, Степан Ивахов, Владимир Кальцев.

Доподлинно неизвестно, почему Верховную Раду сотрясают разводные процессы, и, вероятно, дело в затянувшейся войне, на фоне которой ухудшаются отношения во многих парах. Об этом свидетельствует статистика Opendatabot: за шесть месяцев в 2023 года было зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака — на треть больше, чем за соответствующий период в прошлом году — 7632.

По словам юриста Александра Леменова, волна разводов может свидетельствовать и о том, что кто-то из депутатов вспомнил старую рабочую схему, помогающую скрыть от государства имущество, нажитое незаконным путем. 20 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования с важной правкой — немедленным открытием публичного доступа к реестру.

Заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады, нардеп Ярослав Юрчишин говорил Фокусу, что ознакомиться с информацией в открытых декларациях все желающие смогут через 60 дней после того, как закон подпишет президент. Это время необходимо народным депутатам и другим госслужащим, чтобы подать декларации за 2021-2022 годы.

"Это примитивная, но рабочая схема. Если депутаты оформили разводы задним числом — например, в 2021 году, им не придется показывать имущество, записанное на бывшую супругу", — говорит Фокусу Леменов.

По словам юриста, если народные избранники разводятся после 2021 года, им придется указать в декларации имущество, которое было записано на супругу.

Партнеры, которые не состоят в браке, но живут вместе и пользуются совместным имуществом три-четыре месяца в году, должны отражать эту информацию в декларации. Однако возникает вопрос: кто будет следить за тем, как часто депутаты ездят на элитных машинах, которые принадлежат бывшим супругам, или бывают в их дорогих пентхаусах.

"Они могут говорить, что не живут с бывшими супругами. Если будут претензии со стороны общества или журналистов, депутат скажет — я приезжаю к ребенку или приезжаю к бывшей супруги, чтобы решить семейные вопросы. Если мы увидим системное пользование имуществом, тогда можно говорить об использовании схемы. Но кто это установит? Кто будет ездить за депутатом и следить, как часто он перемещается на машине бывшей супруги, которую не задекларировал?" — рассуждает эксперт.

Фокус ранее подробно разбирал, кто из госслужащих имеет право не показывать свои доходы в открытых декларациях.

Фокус также писал, как изменится процесс электронного декларирования в Украине после того, как из реестра коррупционеров удалят информацию о большей части служащих, оставив в списке чуть более 5 тысяч человек.