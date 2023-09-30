Василий Вирастюк рассказал правду о своем разводе и требованиях жены

Стронгмен заявил, что никогда не озвучит причины развода, разве что его только заставят это сделать. Жена спортсмена и депутата требует от него по 40 тысяч алиментов в месяц на каждого из двух сыновей.

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49-летний украинский спортсмен, самый сильный человек планеты 2004 года, а сейчас – народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, который разводится со своей второй женой Инной после более чем 13 лет брака, вынужден был прокомментировать информацию, касающуюся раскола в семье, поскольку информации в СМИ стало очень много. На странице в Facebook он заявил:

"Развод во время войны, или Жена потянула Вирастюка в суд, или как там еще пишут… Не я начал эту информационную "атаку" и не я буду ее продолжать, но вынужден вам доложить: да, мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родились двое общих детей".

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По словам стронгмена, решение о разводе принял непосредственно он в начале октября 2022 года, но об истинных причинах такого шага Василий пообещал никогда не рассказывать, если его не заставят.

Он опроверг утверждение в СМИ, что прячет деньги от своих сыновей.

Василий Вирастюк с женой Инной и сыновьями Адамом, Олегом и Александром Фото: vasylvirastyuk/instagram

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", – подчеркнул Вирастюк.

Что касается раздела имущества, то как его делить, решит суд:

"Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!"

В конце нардеп попросил всех журналистов "оставаться при своем мнении", поскольку они не на его месте.

"Больше никаких объяснений и комментариев для прессы, объяснений относительно нашего развода (все вопросы и ответы исключительно через суд), если меня к этому заставит поведение экс-жены…", – подытожил автор.

Вирастюк не смог дальше игнорировать то, что пишет пресса Фото: Василий Вирастюк/facebook

С чего все началось

В своем посте Вирастюк апелирует к материалам, которые вышли в издании "Главком". В частности, в статье о разводах политиков во время войны говорится, что иск о разводе был подан в Печерский суд Киева, который дал паре два месяца на примирение, но жена Василия уже требует алименты.

"В начале аппетиты Инны Вирастюк были такими: нардеп-силач должен ежемесячно платить по 40 тыс. грн. алиментов на каждого из сыновей. Женщина объяснила, что с началом войны вынужденно покинула Украину и несколько месяцев прожила за границей. В результате, говорит она, у нее с мужем прекратились брачные отношения, и Василий никоим образом не оказывал поддержки несовершеннолетним детям", – говорится в публикации.

В озвученную сумму входит оплата кружков английского языка, математики, лего-конструктора, танцев (10-15 тыс. грн в месяц), питание (около 20 тыс.), одежда и обувь (около 10 тыс.), карманные расходы.

Жена Вирастюка показала, какие расходы сопровождают воспитание детей Фото: Главком

Инна Вирастюк утверждает, что в декларации ее мужа за 2020 годы было указано $300 тыс. В свою очередь спортсмен уверяет, что деньги давно ушли на семью и волонтерство. В суде он показал свою справку о зарплате нардепа, согласно которой он получает чуть больше 33 тыс. в месяц. Именно поэтому Василий назвал требования жены "завышено неаргументированными".

Паре также предстоит раздел имущества, включающего две квартиры и четыре земельных участка общей площадью 0,44 га на Прикарпатье.

Личная жизнь Василия Вирастюка

Как пишет LB, впервые Вирастюк женился в 2003 году. Его женой стала чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка, которая в том же году родила ему сына Адама. Счастье пары было недолгим: в 2006-м женщина, которой было 28 лет, погибла. Ее накрыло лавиной во время спуска с горы на турецком горнолыжном курорте Паландокен.

Второй раз стронгмен женился в 2007 году на Инне, сотруднице немецкой фармацевтической компании "Байер" в Украине. СМИ писали, что Вирастюк познакомился с ней в дорожной пробке. Женщина поначалу не обратила внимание на спортсмена, а он сфотографировал номер ее автомобиля и узнал адрес, потом прислал букет цветов. Венчалась пара в Киево-Печерской лавре. 19 марта 2008-го у них родился сын Олег, а 22 апреля 2016 года на свет появился второй сын супругов и третий для Василия, которого назвали Александром.

Ранее Фокус писал, что Вирастюк оскандалился, прокомментировав фото с изображением женщины.