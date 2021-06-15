"Превзошли Партию регионов": Василий Вирастюк принял присягу нардепа под крики "Ганьба"

Василий Вирастюк официально стал народным депутатом от округа №87 в Ивано-Франковской области. Игорь Палица заявил, что "Слуга народа" украла победу у Александра Шевченко.

15 июня новоизбранный народный депутат Украины Василий Вирастюк принял присягу в Верховной Раде. Заседание транслируется на официальном сайте парламента.

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Василий Вирастюк зачитал текст присяги с трибуны Верховной Рады под крики "Позор" и апплодисменты некоторых членов фракции "Слуга народа". После этого спикер парламента Дмитрий Разумков поздравил новоиспеченного нардепа и признал его полномочия.

После Василия Вирастюка на трибуну вызвался депутат Игорь Палица из партии "За майбутнє", который обратился к коллегам, украинцам и правоохранительным органам. По его словам, новый член "Слуги народа" получил депутатский мандат в результате фальсификаций.

[ + – ] Нардеп Игорь Палица выступил в Верховной Раде после присяги Василия Вирастюка Фото: Скриншот

"Всё, что вы обещали — пустышка. Вы ничего не выполнили, вы превзошли даже "Партию регионов" по тому, какие законы принимаете, как давите на правоохранительные органы и на судебные органы власти", — высказался он в адрес монобольшинства. — "Вы украли эту победу, вы обокрали народ Прикарпатья".

Довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта 2021 года и сопровождались многочисленными скандалами. Так избирательная комиссия долго не могла посчитать голоса, сообщая о нарушениях на участках.

22 апреля ЦИК признала Василия Вирастюка новым народным депутатом от "Слуги народа", объявив окончательные результаты голосования. Согласно протоколу, кандидат получил 15536 голосов, тогда как его конкурент Александр Шевченко из партии "За майбутнє" — 15114 голосов.

В мае Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, заставив повторно составить протокол. В результате Вирастюка снова признали победителем, но Александр Шевченко обжаловал решение. 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск и отменил протокол от 19 мая, а 5 мая Большая палата удовлетворила апелляцию "Слуг народа" и подтвердила правомерность действий ЦИК.