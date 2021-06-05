Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляции Вирастюка и ЦИК

Округ, выборы в котором прошли еще 28 марта, до сих пор не получил своего представителя в Раде из-за судебных разбирательств в суде ЦИК, Шевченко и Вирастюка.

Большая палата Верховного суда Украины (ВСУ) удовлетворила апелляции кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка, ЦИК и "Слуги народа", отменив решение кассационного суда 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

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Своим решением Большая палата подтвердила правомерность действий и решений ЦИК о результатах довыборов по 87 округу Ивано-Франковской области. Таким образом Василий Вирастюк признается победившим и избранным в Верховную Раду. Суд оставил в силе протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая 2021 года о результатах выборов. Согласно этому протоколу, Вирастюк обошел своего ближайшего соперника Александра Шевченко на 869 голосов.

Сегодня, как указывается в сообщении ЦИК, ожидается еще одно решение Большой палаты по результатам рассмотрения апелляции в схожем деле.

Довыборы в Раду по 87-му округу состоялись 28 марта. На нескольких участках подсчет голосов признавался недействительным из-за нарушений. 22 апреля комиссия составила протокол о выборах в округе. Но 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК. 19 мая ЦИК второй раз признавала Вирастюка избранным нардепом, составив второй протокол. А кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко обжаловал решение ЦИК. 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск и отменил протокол от 19 мая. И уже 25 мая ЦИК, Вирастюк и партия "Слуга народа" подали апелляцию на решение Верховного суда.

Напомним, по словам Зеленского, Вирастюк честно победил на выборах в Раду, а ЦИК действовали законно.