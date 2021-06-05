Велика Палата Верховного суду задовольнила апеляції Вірастюка та ЦВК

Округ, вибори в якому пройшли ще 28 березня, досі не отримав свого представника в Раді через судові позовиі ЦВК, Шевченка і Вірастюка.

Велика палата Верховного суду України (ВСУ) задовольнила апеляцію кандидата в народні депутати Василя Вірастюка, ЦВК і "Слуги народу", скасувавши рішення касаційного суду 23 травня. Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

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Своїм рішенням Велика палата підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК про результати довиборів по 87 округу Івано-Франківської області. Таким чином Василь Вірастюк визнається переможцем і обраним до Верховної Ради. Суд залишив в силі протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня 2021 року про результати виборів. Згідно з цим протоколом, Вірастюк обійшов свого найближчого суперника Олександра Шевченко на 869 голосів.

Сьогодні, як вказується в повідомленні ЦВК, очікується ще одне рішення Великої палати за результатами розгляду апеляції в схожій справі.

Довибори в Раду по 87-му округу відбулися 28 березня. На кількох ділянках підрахунок голосів визнавався недійсним через порушення. 22 квітня комісія склала протокол про вибори в окрузі. Але 1 травня Велика палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК. 19 травня ЦВК вдруге визнавала Вірастюка обраним нардепом, склавши другий протокол. А кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко оскаржив рішення ЦВК. 23 травня Верховний суд частково задовольнив позов і скасував протокол від 19 травня. І вже 25 травня ЦВК, Вірастюк і партія "Слуга народу" подали апеляцію на рішення Верховного суду.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Вірастюк чесно переміг на виборах в Раду, а ЦВК діяли законно.