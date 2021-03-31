"Куча нарушений": Кошулинский требует перевыборов на округе в Ивано-Франковской области

Наблюдатели фиксировали потенциальный подкуп избирателей, фотографирование бюллетеней и другие нарушения в день голосования. Сейчас ОИК вовсе прекратила подсчет голосов.

На промежуточных выборах по 87 округу в Ивано-Франковской области до сих пор не закончился подсчет голосов. Однако один из лидеров гонки — кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский — уже заявил о многочисленных нарушениях во время кампании и потребовал провести перевыборы на этом округе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в окружной избирательной комиссии — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Учитывая многочисленные нарушения и ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", — написал Кошулинский.

Он утверждает, что нарушения избирательного процесса якобы происходили в "день тишины", в сам день выборов и во время подсчета голосов.

[ + – ] Кошулинский требует перевыборов Фото: Скриншот

В течение дня голосования, 28 марта, наблюдатели от Гражданской сети "ОПОРА" фиксировали на округе множество нарушений избирательного процесса. Так, по округу была расклеена открытая агитация за кандидатов в нардепы и висели билборды со скрытой агитацией, на одном из участков избиратель фотографировался с заполненным бюллетенем, на другом — наблюдатель от кандидата показывал где в бюллетене ставить "галочку", а некоторые избиратели и вовсе не могли найти себя в списках.

А в Общественном движении ЧЕСНО сообщали о том, что в день голосования возле одного из участков проголосовавшим якобы платили по 500 грн. Впрочем, в Нацполе эту информацию не подтвердили.

Во время подсчета голосов также происходили странные вещи. Например, в полицию поступила информация о якобы "минировании" здания ОИК, из-за чего часть его членов выводили на улицу.

А позже "ОПОРА" сообщала, что окружной избирком отправил на повторный пересчет голосов 14 участковых избиркомов.

"Часть — из-за повреждения целостности упаковки, а часть — из-за ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией, что имеет весьма сомнительные основания", — отметили наблюдатели.

Стоит отметить, что по состоянию на 12:00 среды, 31 марта, обработано лишь 67,52% протоколов. Лидерами гонки являются:

Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 31,30% голосов;

Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Александр Шевченко ("За майбутнє") — 28,73%;

Юрий Голиней ("Платформа громад") — 6,77%;

Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,86%.

Однако на текущий момент подсчет голосов Окружной избирательной комиссией не ведется. Гражданская сеть "ОПОРА" сообщила о том, что во вторник, 30 марта, Центризбирком принял решение заменить четырех членов окружной избирательной комиссии (ОИК), включая ее главу Руслана Кашникова. Новым главой комиссии стал Алексей Остроухов (от партии "Голос").

Поводом для замен стало то, что они не явились на заседание ОИК 30 марта.

Впрочем, как рассказали в ЧЕСНО, по состоянию на 10:00 31 марта новые члены ОИК не появились в здании окружного избиркома и не выходят на связь. Из-за этого кворума в ОИК нет, а ее члены не могут принять с участков протоколы и продолжить их обработку.

"Члены 31-й УИК уже третьи сутки ждут подачу документов. Нервы сдают у всех", — отметили в ЧЕСНО.

Примечательно, что Василий Вирастюк уже успел заявить о своей победе на этих выборах. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook еще ночью 29 марта.

"Параллельный подсчет голосов со 117 избирательных участков завершился. Мы получили победу. Я привык побеждать честно. Сейчас главная задача — защитить наш результат", — заявил Вирастюк в видео.

[ + – ] Вирастюк заявил о победе на 87 округе в Ивано-Франковской области

О победе Вирастюка написали и на Facebook-странице партии "Слуга народа".

[ + – ] Партия "Слуга народа" заявила о победе Вирастюка на 87 округе в Ивано-Франковской области

А в партии "За майбутнє" заявили, что победителем на этих выборах стал их кандидат, Александр Шевченко.

"Результаты параллельного подсчета голосов штабом Александра Шевченко по 100% протоколов избирательных участков с мокрыми печатями выглядят следующим образом: за Александра Шевченко проголосовали 15 798 избирателей. На втором месте Василий Вирастюк с результатом 15 606 голосов. Руслан Кошулинский замыкает тройку лидеров избирательной гонки – 14 484 голоса", — сказано в сообщении политсилы.

[ + – ] Партия "За майбутнє" заявила о победе Шевченко на 87 округе в Ивано-Франковской области

О победе Шевченко написал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

[ + – ] Руслан Марцинкив заявила о победе Шевченко на 87 округе в Ивано-Франковской области

Результаты же экзит-пола, проведенного группой "Рейтинг", свидетельствовали, что по состоянию на 18:00 с небольшим отрывом от Кошулинского (31,6%) побеждал Шевченко (32,4%). А вот Вирастюк был лишь на третьем месте с результатом 29,4%. Остальные кандидаты, согласно опросу социологов, не набирали и 4% голосов.

[ + – ] Данные экзитпола 87 округу в Ивано-Франковской области

Всего на выборах по этому округу баллотировались 15 человек, однако в ходе кампании одна из них — Маруся Звиробий ("Евросолидарность") — решила снять свою кандидатуру. В списке кандидатов было зарегистрировано три Александра Шевченко. Один из них имел даже такое же отчество, как и кандидат от "За майбутнє". Кандидаты-двойники получили в сумме около 0,87% голосов.

Напомним, в "ОПОРЕ" и ЧЕСНО сообщали о том, что президент Владимир Зеленский за два дня до выборов использовал админресурс для агитации за Вирастюка.

Отметим, 28 марта проходили промежуточные выборы и по округу №50, который находится в Донецкой области. Там подсчет голосов закончился уже к обеду следующего дня. Победителем стал Андрей Аксенов, которого выдвинули от партии "Порядок". Он получил 65,46% голосов.