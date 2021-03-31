"Купа порушень": Кошулинський вимагає перевиборів на окрузі в Івано-Франківській області

Спостерігачі фіксували потенційний підкуп виборців, фотографування бюлетенів та інші порушення в день голосування. Зараз ОВК зовсім припинила підрахунок голосів.

На проміжних виборах у 87 окрузі в Івано-Франківській області до сих пір не закінчився підрахунок голосів. Однак один із лідерів перегонів — кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський — вже заявив про численні порушення під час кампанії і вимагає провести перевибори на цьому окрузі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в окружній виборчій комісії — це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. З огляду на численні порушення і ситуацію, яка зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори", — написав Кошулинський.

Він стверджує, що порушення виборчого процесу нібито відбувалися в "день тиші", власне в день виборів і під час підрахунку голосів.

[ + – ] Кошулинський вимагає перевиборів Фото: Скриншот

Протягом дня голосування, 28 березня, спостерігачі від Громадянської мережі "ОПОРА" фіксували на окрузі безліч порушень виборчого процесу. Так, в окрузі розклеїли відкриту агітацію за кандидатів у нардепи і висіли білборди з прихованою агітацією, на одній з ділянок виборець фотографувався із заповненим бюлетенем, на іншому — спостерігач від кандидата показував, де в бюлетені ставити "галочку", а деякі виборці взагалі не могли знайти себе в списках.

А в Громадському русі ЧЕСНО повідомляли про те, що в день голосування біля однієї з ділянок тим, хто проголосували нібито платили по 500 грн. Утім, в Нацполі цю інформацію не підтвердили.

Під час підрахунку голосів також відбувалися дивні речі. Наприклад, у поліцію надійшла інформація про нібито "замінування" будівлі ОВК, через що частину його членів виводили на вулицю.

А пізніше "ОПОРА" повідомляла, що окружний виборчком відправив на повторний перерахунок голосів 14 дільничних виборчкомів.

"Частину — через пошкодження цілісності упаковки, а частину — через неналежне маркування пакетів із виборчою документацією, що має вельми сумнівні підстави", — зазначили спостерігачі.

Варто зазначити, що станом на 12:00 середи, 31 березня, оброблені лише 67,52% протоколів. Лідерами перегонів є:

Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 31,30% голосів;

Руслан Кошулинський, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,73%;

Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,77%;

Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,86%.

Однак на поточний момент підрахунок голосів Окружної виборчої комісією не ведеться. Громадянська мережа "ОПОРА" повідомила про те, що у вівторок, 30 березня, Центрвиборчком ухвалив рішення замінити чотирьох членів окружної виборчої комісії (ОВК), враховуючи її главу Руслана Кашнікова. Новим главою комісії став Олексій Остроухов (від партії "Голос").

Приводом для замін стало те, що вони не з'явилися на засідання ОВК 30 березня.

Утім, як розповіли в ЧЕСНО, станом на 10:00 31 березня нові члени ОВК не з'явились в будівлі окружного виборчкому і не виходять на зв'язок. Через це кворуму в ОВК немає, а її члени не можуть взяти з ділянок протоколи і продовжити їхню обробку.

"Члени 31-ї ДВК вже третю добу чекають подачу документів. Нерви здають у всіх", — зазначили в ЧЕСНО.

Варто зазначити, що Василь Вірастюк вже встиг заявити про свою перемогу на цих виборах. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook ще вночі 29 березня.

"Паралельний підрахунок голосів зі 117 виборчих дільниць завершився. Ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно. Зараз головне завдання — захистити наш результат", — заявив Вірастюк у відео.

[ + – ] Вірастюк заявив про перемогу на 87 окрузі в Івано-Франківській області

Про перемогу Вірастюка написали і на Facebook-сторінці партії "Слуга народу".

[ + – ] Партія "Слуга народу" заявила про перемогу Вірастюка на 87 окрузі в Івано-Франківській області

А в партії "За майбутнє" заявили, що переможцем на цих виборах став їхній кандидат, Олександр Шевченко.

"Результати паралельного підрахунку голосів штабом Олександра Шевченка за 100% протоколів виборчих дільниць із мокрими печатками виглядають так: за Олександра Шевченка проголосували 15 798 виборців. На другому місці Василь Вірастюк із результатом 15 606 голосів. Руслан Кошулинський замикає трійку лідерів виборчих перегонів — 14 484 голоси", — сказано в повідомленні політсили.

[ + – ] Партія "За майбутнє" заявила про перемогу Шевченка на 87 окрузі в Івано-Франківській області

Про перемогу Шевченка написав і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

[ + – ] Руслан Марцінків заявив про перемогу Шевченка на 87 окрузі в Івано-Франківській області

Результати ж екзит-полу, проведеного групою "Рейтинг", свідчили, що станом на 18:00 з невеликим відривом від Кошулинського (31,6%) перемагав Шевченко (32,4%). А ось Вірастюк був лише на третьому місці з результатом 29,4%. Решта кандидатів, згідно з опитуванням соціологів, не набирали і 4% голосів.

[ + – ] Дані екзит-пол 87 округу в Івано-Франківській області

Всього на виборах у цьому окрузі балотувалися 15 осіб, проте під час кампанії одна з них — Маруся Звіробій ("Євросолідарність") — вирішила зняти свою кандидатуру. У списку кандидатів були зареєстровані три Олександра Шевченка. Один із них мав навіть таке ж по-батькові, як і кандидат від "За майбутнє". Кандидати-двійники отримали в сумі приблизно 0,87% голосів.

Нагадаємо, в "ОПОРІ" та ЧЕСНО повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський за два дні до виборів використовував адмінресурс для агітації за Вірастюка.

Зазначимо, 28 березня проходили проміжні вибори і в окрузі №50, який знаходиться в Донецькій області. Там підрахунок голосів закінчився вже до обіду наступного дня. Переможцем став Андрій Аксьонов, якого висунули від партії "Порядок". Він отримав 65,46% голосів.