Зеленский за два дня до выборов использует админресурс для агитации за Вирастюка, - ОПОРА

Для агитации за кандидата по округу в Ивано-Франковской привлекли сайты шести других ОГА, в том числе — и Харьковской с Донецкой.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал административный ресурс для агитации за кандидата в народные депутаты по округу №87 (Ивано-Франковская область) Василия Вирастюка, который баллотируется от "Слуги народа". Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

Так, Зеленский провел с Вирастюком совещание касательно процесса вакцинации в Ивано-Франковской области и помощи местному малому бизнесу, а информацию об этом опубликовали на официальном сайте Офиса президента. При этом на сайте главы государства напрямую указано то, что спортсмен является кандидатом в нардепы.

"Привлечение кандидата в народные депутаты Украины к официальному мероприятию Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах. Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации", — подчеркнули в "ОПОРЕ".

[ + – ] Кандидата в нардепы Вирастюка рекламируют на сайте Офиса президента

Позже в Движении ЧЕСНО сообщили, что несмотря на то, что на этом совещании обсуждалась ситуация в Ивано-Франковской области, информацию о нем разместили на сайтах шести сторонних облгосадминистраций: Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Харьковской и Херсонской.

[ + – ] На сайте Харьковской ОГА появилась информация о совещании Зеленского и Вирастюка по ситуации в Ивано-Франковской области

[ + – ] На сайте Донецкой ОГА появилась информация о совещании Зеленского и Вирастюка по ситуации в Ивано-Франковской области

В соответствии со ст. 74 ЗУ "О выборах народных депутатов Украины" (а именно за этим Законом в Украине проходят промежуточные выборы в ВРУ до следующих очередных или внеочередных парламентских), должностным лицам запрещено в рабочее время агитировать за кандидатов или партии и использовать ресурсы органов власти для распространения политической рекламы.

Отметим, промежуточные выборы по округу №87 должны состояться уже в это воскресенье, 28 марта. Их назначили из-за того, что нардепа от этого округа, Зиновия Андрийовича, на местных выборах 2020 года избрали мэром города Надвирна и тот решил сложить полномочия парламентария.

28 марта состоятся выборы и по округу №50 в Донецкой области. Нардепа от этого округа, Руслана Требушкина, избрали мэром города Покровска и тот также решил сложить мандат.