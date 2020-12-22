Нардеп стал мэром: ЦИК назначила новые выборы в 50-м округе Донецкой области

Выборы в мажоритарном округе №50 (города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район Донецкой области) проведут 28 марта 2021 года.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что 22 декабря ведомство назначило промежуточные выборы народного депутата по мажоритарному округу №50 в Донецкой области на 28 марта 2021 года. Причиной такого решение стало то, что избранный по этому округу летом 2019 года нардеп, Руслан Требушкин, сложил мандат.

На местных выборах 2020 года его избрали мэром города Покровск Донецкой области. По данным ЦИКа, он получил 35,62% голосов. Баллотировался Требушкин от партии "За майбутнє". Согласно законодательству, нардеп не может объединять парламентскую деятельность с работой в органах местного самоуправления, потому нардепу пришлось сделать выбор в пользу одной из должностей.

В округ №50 входят города Доброполье, Мирноград, Покровск и Добропольский район Донецкой области.

Отметим, на парламентских выборах летом 2019 года округ №50 стал одним из наиболее проблемных по Украине. Центральная избирательная комиссия отобрала полномочия у окружной комиссии №50 и решила самостоятельно устанавливать результаты выборов в округе.

23 июля в Покровске произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. К зданию ОИК принесли шины и требовали честного подсчета голосов. Полиция направила туда дополнительные силы, а вечером 23 июля в Покровск прилетел вертолет со спецназовцами. 2 августа полиция Донецкой области открыла уголовное производство в отношении членов окружной избирательной комиссии, где не пересчитали голоса на трех участках округа.

3 августа авиация министерства внутренних дел Украины доставила членов ЦИК к проблемному избирательному округу № 50 в Покровске Донецкой области.

Результаты голосования по этому округу объявили 6 августа.

Напомним, на местных выборах 2020 года как минимум троих нардепов избрали мэрами городов.