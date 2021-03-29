ЦИК посчитала 100% протоколов на довыборах в Донецкой области: Аксенов победил

Политик фигурирует в деле о вероятной подделке документов во время незаконного пребывания в Крыму.

Центральная избирательная комиссия посчитала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий 50 округа. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После подсчета всех голосов, Андрей Аксенов, который выдвигался от партии "Порядок", набрал 65,46% или 19 949 голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от "Партии Шария" Валентин Рыбин. За него проголосовало 13% избирателей или 3963 человека.

Кандидат от партии "Слуга народа" Юлия Кузьменко набрала 6,69% или 2039 голосов.

Фото: пресс-служба ЦИК

Остальные кандидаты не набирают и 5 процентов.

Что известно о победителе довыборов:

Андрей Аксенов — мэр Доброполья, член партии "Порядок". По данным СМИ, он был одним из организаторов "референдума" на Донбассе в 2014 году. На тот момент Аксенов возглавлял поселок Новодонецкое, где он и занимался проведением незаконного референдума. Кандидат якобы имеет двойное гражданство. Наряду с гражданством Украины у него есть российский паспорт.

[ + – ] Видео с высказываниями Аксенова.

В мае 2018 года Донецкая областная прокуратура вручила подозрение Аксенову за вероятную подделку документов для незаконного визита оккупированного Крыма. Мэр якобы подделывал документы, что он находится на рабочем месте, но по факту он был в Крыму.

Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 11 часов по данным ЦИК Аксенов также уверенно побеждал. А в Ивано-франковской области лидировал Василий Вирастюк.