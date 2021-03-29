ЦВК порахувала 100% протоколів на довиборах у Донецькій області: Аксьонов переміг

Політик фігурує в справі про ймовірну підробку документів під час незаконного перебування в Криму.

Центральна виборча комісія порахувала 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій 50 округу. Про це свідчать дані ЦВК.

Після підрахунку всіх голосів, Андрій Аксьонов, який висувався від партії "Порядок", набрав 65,46% або 19 949 голосів виборців.

Друге місце посів кандидат від "Партії Шарія" Валентин Рибін. За нього проголосували 13% виборців або 3 963 людини.

Кандидат від партії "Слуга народу" Юлія Кузьменко набрала 6,69% або 2 039 голосів.

Фото: пресс-служба ЦИК

Решта кандидатів не набирають і 5 відсотків.

Що відомо про переможця довиборів:

Андрій Аксьонов — мер Добропілля, член партії "Порядок". За даними ЗМІ, він був одним з організаторів "референдуму" на Донбасі в 2014 році. На той момент Аксьонов очолював селище Новодонецьке, де він і займався проведенням незаконного референдуму. Кандидат нібито має подвійне громадянство. Разом із громадянством України у нього є російський паспорт.

[ + – ] Відео з висловлюваннями Аксьонова.

У травні 2018 року Донецька обласна прокуратура вручила підозру Аксьонову за ймовірну підробку документів для незаконного візиту окупованого Криму. Мер нібито підробляв документи, що він знаходиться на робочому місці, але насправді він був у Криму.

Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 11 годину за даними ЦВК Аксьонов також впевнено перемагав. А в Івано-Франківській області лідирував Василь Вірастюк.