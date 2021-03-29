Аксенов и Вирастюк лидируют на довыборах в Верховную Раду: данные ЦИК
В Донецкой области подсчитали почти все голоса, а в Ивано-Франковской обработали лишь треть протоколов.
Состоянием на 11 часов 29 марта на довыборах в Раду лидируют Андрей Аксенов ("Порядок") и Василий Вирастюк ("Слуга народа"). Данные размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам подсчета 98,21% протоколов, на избирательном округе №50, Донецкая область больше всего проголосовали за таких кандидатов:
- Андрей Аксенов ("Порядок") — 62,62%;
- Валентин Рыбин ("Партии Шария") — 12,88%.
- Юлия Кузьменко ("Европейская солидарность") — 6,65%;
- Виктория Шилова ("Держава") — 4,05%;
- Андрей Бондаренко ("Слуга народа") — 3,02%.
В Ивано-Франковской области (избирательный округ №87) уже подсчитали 35,04% участковых протоколов, по предварительным результатам лидируют:
- Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 33,66% голосов;
- Александр Шевченко ("За майбутне") — 28,02%;
- Руслан Кошулинский, "ВО "Свобода"" — 28,02%;
- Юрий Голиней из ("Платформы общин") — 6,18%
- Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,75%.
Партия "Слуга народа" сообщила, что провела параллельный подсчет голосов: "Согласно данным из 117 участков, Василий Вирастюк одержал победу". Как добавила пресс-служба, некоторые участки в Ивано-Франковской области отправили на пересчет голосов из-за серьезных нарушений, выявленных окружной комиссией. В частности, неправильного порядка оформления и повреждения документации при транспортировке.
Александр Шевченко, еще один фаворит избирательной гонки на 87-м округе, уже сообщил о своей победе в "Фейсбук", ссылаясь на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Глава города обнародовал результаты параллельного подсчета, согласно которым представитель партии "За майбутнє" обогнал Василия Вирастюка на 167 голосов.
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По данным экзитпола социологической группы "Рейтинг", на 50 избирательных участках в Ивано-Франковской области лидируют:
- Александр Шевченко "За майбутнє" — 32,4%;
- Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") — 31,6%;
- Василий Вирастюк (Слуга народа) — 29,4%.
Остальные кандидаты, согласно опросу социологов, не набирают и 4% голосов.