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Аксенов и Вирастюк лидируют на довыборах в Верховную Раду: данные ЦИК

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Выборы в Украине
Выборы в Украине

В Донецкой области подсчитали почти все голоса, а в Ивано-Франковской обработали лишь треть протоколов.

Состоянием на 11 часов 29 марта на довыборах в Раду лидируют Андрей Аксенов ("Порядок") и Василий Вирастюк ("Слуга народа"). Данные размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии

По результатам подсчета 98,21% протоколов, на избирательном округе №50, Донецкая область больше всего проголосовали за таких кандидатов:

  • Андрей Аксенов ("Порядок") — 62,62%; 
  • Валентин Рыбин ("Партии Шария") — 12,88%. 
  • Юлия Кузьменко ("Европейская солидарность") — 6,65%; 
  • Виктория Шилова ("Держава") — 4,05%;
  • Андрей Бондаренко ("Слуга народа") — 3,02%. 
ЦИК, Донецкая область, довыборы
Данные ЦИК по Донецкой области
Фото: пресс-служба ЦИК

В Ивано-Франковской области (избирательный округ №87) уже подсчитали 35,04% участковых протоколов, по предварительным результатам лидируют:

  • Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 33,66% голосов;
  • Александр Шевченко ("За майбутне") — 28,02%; 
  • Руслан Кошулинский, "ВО "Свобода"" — 28,02%;
  • Юрий Голиней из ("Платформы общин") — 6,18%
  • Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,75%. 
ЦИК, Ивано-Франковской области, довыборы
Данные ЦИК по Ивано-Франковской области
Фото: пресс-служба ЦИК

Партия "Слуга народа" сообщила, что провела параллельный подсчет голосов: "Согласно данным из 117 участков, Василий Вирастюк одержал победу". Как добавила пресс-служба, некоторые участки в Ивано-Франковской области отправили на пересчет голосов из-за серьезных нарушений, выявленных окружной комиссией. В частности, неправильного порядка оформления и повреждения документации при транспортировке.

Слуга народа, Василий Вирастюк
Пост Слуги народа о победе Василия Вирастюка
Фото: Слуга народа

Александр Шевченко, еще один фаворит избирательной гонки на 87-м округе, уже сообщил о своей победе в "Фейсбук", ссылаясь на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Глава города обнародовал результаты параллельного подсчета, согласно которым представитель партии "За майбутнє" обогнал Василия Вирастюка на 167 голосов. 

Пост Александра Шевченко
Пост Александра Шевченко
Фото: пресс-служба ЦИК

По данным экзитпола социологической группы "Рейтинг", на 50 избирательных участках в Ивано-Франковской области лидируют: 

  • Александр Шевченко "За майбутнє" — 32,4%;
  • Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") — 31,6%;
  • Василий Вирастюк (Слуга народа) — 29,4%.

Остальные кандидаты, согласно опросу социологов, не набирают и 4% голосов.