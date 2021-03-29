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Аксьонов і Вірастюк лідирують на довиборах до Верховної Ради: дані ЦВК

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Вибори в Україні
Вибори в Україні

У Донецькій області підрахували майже всі голоси, а в Івано-Франківській обробили лише третину протоколів.

Станом на 11 годину 29 березня на довиборах в Раду лідирують Андрій Аксьонов ("Порядок") і Василь Вірастюк ("Слуга народу"). Дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку 98,21% протоколів, на виборчому окрузі №50, Донецька область найбільше проголосували за таких кандидатів:

  • Андрій Аксьонов ("Порядок") — 62,62%;
  • Валентин Рибін ("Партії Шарія") — 12,88%.
  • Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") — 6,65%;
  • Вікторія Шилова ("Держава") — 4,05%;
  • Андрій Бондаренко ("Слуга народу") — 3,02%.
ЦВК, Донецька область, довибори
Дані ЦВК у Донецькій області
Фото: пресс-служба ЦИК

В Івано-Франківській області (виборчий округ №87) вже підрахували 35,04% дільничних протоколів, за попередніми результатами лідирують:

  • Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 33,66% голосів;
  • Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,02%;
  • Руслан Кошулинський, ("ВО «Свобода »") — 28,02%;
  • Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,18%
  • Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,75%.
ЦВК, Івано-Франківської області, довибори
Дані ЦВК в Івано-Франківській області
Фото: пресс-служба ЦИК

Партія "Слуга народу" повідомила, що провела паралельний підрахунок голосів: "Згідно з даними зі 117 дільниць, Василь Вірастюк здобув перемогу". Як додала прес-служба, деякі ділянки в Івано-Франківській області відправили на перерахунок голоси через серйозні порушення, зафіксовані окружною комісією. Зокрема, неправильний порядок оформлення та пошкодження документації під час транспортування.

Слуга народу, Василь Вірастюк
Допис "Слуги народу" про перемогу Василя Вірастюка
Фото: Слуга народа

Олександр Шевченко, ще один фаворит виборчих перегонів на 87-му окрузі, вже повідомив про свою перемогу у "Фейсбук", посилаючись на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Глава міста оприлюднив результати паралельного підрахунку, згідно з якими представник партії "За майбутнє" обігнав Василя Вірастюка на 167 голосів.

Пост Олександра Шевченко
Допис Олександра Шевченка
Фото: пресс-служба ЦИК

За даними екзит-пол соціологічної групи "Рейтинг", на 50 виборчих дільницях в Івано-Франківській області лідирують:

  • Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 32,4%;
  • Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") — 31,6%;
  • Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 29,4%.

Решта кандидатів, згідно з опитуванням соціологів, не набирають і 4% голосів.