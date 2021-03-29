Аксьонов і Вірастюк лідирують на довиборах до Верховної Ради: дані ЦВК

У Донецькій області підрахували майже всі голоси, а в Івано-Франківській обробили лише третину протоколів.

Станом на 11 годину 29 березня на довиборах в Раду лідирують Андрій Аксьонов ("Порядок") і Василь Вірастюк ("Слуга народу"). Дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку 98,21% протоколів, на виборчому окрузі №50, Донецька область найбільше проголосували за таких кандидатів:

Андрій Аксьонов ("Порядок") — 62,62%;

Валентин Рибін ("Партії Шарія") — 12,88%.

Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") — 6,65%;

Вікторія Шилова ("Держава") — 4,05%;

Андрій Бондаренко ("Слуга народу") — 3,02%.

[ + – ] Дані ЦВК у Донецькій області Фото: пресс-служба ЦИК

В Івано-Франківській області (виборчий округ №87) вже підрахували 35,04% дільничних протоколів, за попередніми результатами лідирують:

Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 33,66% голосів;

Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,02%;

Руслан Кошулинський, ("ВО «Свобода »") — 28,02%;

Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,18%

Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,75%.

[ + – ] Дані ЦВК в Івано-Франківській області Фото: пресс-служба ЦИК

Партія "Слуга народу" повідомила, що провела паралельний підрахунок голосів: "Згідно з даними зі 117 дільниць, Василь Вірастюк здобув перемогу". Як додала прес-служба, деякі ділянки в Івано-Франківській області відправили на перерахунок голоси через серйозні порушення, зафіксовані окружною комісією. Зокрема, неправильний порядок оформлення та пошкодження документації під час транспортування.

[ + – ] Допис "Слуги народу" про перемогу Василя Вірастюка Фото: Слуга народа

Олександр Шевченко, ще один фаворит виборчих перегонів на 87-му окрузі, вже повідомив про свою перемогу у "Фейсбук", посилаючись на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Глава міста оприлюднив результати паралельного підрахунку, згідно з якими представник партії "За майбутнє" обігнав Василя Вірастюка на 167 голосів.

[ + – ] Допис Олександра Шевченка Фото: пресс-служба ЦИК

За даними екзит-пол соціологічної групи "Рейтинг", на 50 виборчих дільницях в Івано-Франківській області лідирують:

Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 32,4%;

Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") — 31,6%;

Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 29,4%.

Решта кандидатів, згідно з опитуванням соціологів, не набирають і 4% голосів.