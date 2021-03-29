Аксьонов і Вірастюк лідирують на довиборах до Верховної Ради: дані ЦВК
У Донецькій області підрахували майже всі голоси, а в Івано-Франківській обробили лише третину протоколів.
Станом на 11 годину 29 березня на довиборах в Раду лідирують Андрій Аксьонов ("Порядок") і Василь Вірастюк ("Слуга народу"). Дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
За результатами підрахунку 98,21% протоколів, на виборчому окрузі №50, Донецька область найбільше проголосували за таких кандидатів:
- Андрій Аксьонов ("Порядок") — 62,62%;
- Валентин Рибін ("Партії Шарія") — 12,88%.
- Юлія Кузьменко ("Європейська солідарність") — 6,65%;
- Вікторія Шилова ("Держава") — 4,05%;
- Андрій Бондаренко ("Слуга народу") — 3,02%.
В Івано-Франківській області (виборчий округ №87) вже підрахували 35,04% дільничних протоколів, за попередніми результатами лідирують:
- Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 33,66% голосів;
- Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,02%;
- Руслан Кошулинський, ("ВО «Свобода »") — 28,02%;
- Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,18%
- Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,75%.
Партія "Слуга народу" повідомила, що провела паралельний підрахунок голосів: "Згідно з даними зі 117 дільниць, Василь Вірастюк здобув перемогу". Як додала прес-служба, деякі ділянки в Івано-Франківській області відправили на перерахунок голоси через серйозні порушення, зафіксовані окружною комісією. Зокрема, неправильний порядок оформлення та пошкодження документації під час транспортування.
Олександр Шевченко, ще один фаворит виборчих перегонів на 87-му окрузі, вже повідомив про свою перемогу у "Фейсбук", посилаючись на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Глава міста оприлюднив результати паралельного підрахунку, згідно з якими представник партії "За майбутнє" обігнав Василя Вірастюка на 167 голосів.
За даними екзит-пол соціологічної групи "Рейтинг", на 50 виборчих дільницях в Івано-Франківській області лідирують:
- Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 32,4%;
- Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") — 31,6%;
- Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 29,4%.
Решта кандидатів, згідно з опитуванням соціологів, не набирають і 4% голосів.