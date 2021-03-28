На довыборах в Ивано-Франковской области лидируют Шевченко, Кошулинский и Вирастюк, - экзитпол

Трое лидеров имеют минимальный разрыв между собой, поэтому все решится после полного подсчета голосов.

В 87-ом округе Ивано-Франковской области, по данным экзитпола группы "Рейтинг", на 50 избирательных участках лидируют три кандидата. Об этом сообщает пресс-релиз социологической группы.

Из 14 кандидатов наибольшее количество голосов избирателей набрали:

Александр Шевченко (За майбутнє) — 32,4%;

Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") — 31,6%;

Василий Вирастюк (Слуга народа) — 29,4%.

Остальные кандидаты, согласно опросу, не набирают и 4% голосов избирателей.

[ + – ] Полные данные экзитпола Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Сообщается, что соцопрос проводился методом face-to-face на выходах из избирательных участков. Результаты записывались на электронные планшеты. Ошибка репрезентативности составляет не больше 1,8%. Количество результативных интервью — 3892. Данные экзитпола отображают голосование по состоянию на 18:00.

В партии "Слуга народа" провели свой экзитпол, который показал победу Василия Вирастюка. Не указывается, однако, какая организация проводила опрос, и скольких людей они опросили. Глава партии Александр Корниенко заявил, что их наблюдатели ведут параллельный подсчет голосов, но они уверены в победе своего кандидата.

Другие партии на момент написания новости не отреагировали на данные экзитполов, и не давали своих данных.

Напомним, сегодня (28 марта) проходили довыборы в Раду. Конкурентами Вирастюка на довыборах в Раду были Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и Михаил Ноняк. Маруся Зверобий сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.