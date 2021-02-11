Спортсмен Вирастюк официально выдвинут кандидатом в депутаты от "Слуги народа"

Вирастюк будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Политпартия "Слуга народа" на съезде выбрала известного спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом написала нардеп Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Только что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87", – написала она.

По ее словам, Вирастюк известен не только в статусе сильнейшего человека мира, но и как человек, занимающийся реабилитацией ветеранов войны. И теперь он планирует это делать на государственном уровне.

"Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны! Уверена, что и здесь победа будет за вами", – резюмирует Кравчук.

Конкурентами Вирастюка на довыборах в Раду будут Маруся Зверобой, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и Михаил Ноняк. Голосование на довыборах запланировано на 28 марта.

Василий Ярославович Вирастюк – украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. В 2013 году Вирастюк получил высшее образование в "Межрегиональной Академии управления персоналом", специализация "менеджмент, экономика и управление бизнесом". На данный момент он является Почетным президентом Федерации стронгменов Украины, ведет активный образ жизни, снимается в фильмах в качестве актера (в его фильмографии уже более 10 ролей), также часто выступает в юмористическом Дизель-шоу.