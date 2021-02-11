Василий Вирастюк идет в Раду, – СМИ

Соперниками Василия Вирастюка по 87 округу в Ивано-Франковской области могут стать Александр Шевченко, Маруся Зверобой и Руслан Кошулинский.

Самый сильный человек Украины Василий Вирастюк будет баллотироваться в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа".

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, кандидатура Вирастюка будет утверждена сегодня, 11 февраля, на съезде партии "Слуга народа".

Соперниками Вирастюка по 87 округу в Ивано-Франковской области станут совладелец курорта Буковель, представитель партии "За майбутне" Александр Шевченко, кандидат от "Европейской солидарности", участница АТО Маруся Зверобой и представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский.

Довыборы в Верховную Раду в 87 округе пройдут 28 марта. Народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андриевич, прошедший в Раду по этому округу, сложил свои полномочия в связи с избранием на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Василий Ярославович Вирастюк – украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. В 2013 году Вирастюк получил высшее образование в "Межрегиональной Академии управления персоналом", специализация "менеджмент, экономика и управление бизнесом". На данный момент он является Почетным президентом Федерации стронгменов Украины, ведет активный образ жизни, снимается в фильмах в качестве актера (в его фильмографии уже более 10 ролей), также часто выступает в юмористическом Дизель-шоу.

Напомним, партия "Голос" на своем съезде 29 января полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. В том числе было принято решение о прекращении полномочий Сергея Притулы на посту заместителя главы партии.