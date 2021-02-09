Притула ушел с должности заместителя главы партии "Голос", – СМИ

На своем съезде политическая сила полностью обновила состав своего политсовета.

На своем съезде 29 января партия "Голос" полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. В том числе было принято решение о прекращении полномочий Сергея Притулы на посту заместителя главы партии.

Об этом пишет издание Телеграф, ссылаясь на свои источники во фракции "Голос" в Верховной Раде.

О причинах ухода Притулы и других деталях собеседник издания не сообщает.

На официальном сайте "Голоса" говорится, что по итогам съезда глава партии, народный депутат Кира Рудик презентовала "Национальный план "Голоса" на 2021 год".

Отметим, в конце января в соцсетях разразился большой скандал по поводу предстоящей премьеры шоу "Где логика?" на "Новом канале", в котором Притула выступит в роли ведущего.

Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Притула заявил, что если выяснится, что за проектом стоит Россия, он покинет шоу в следующих сезонах.

"И в случае, если за этим продуктом реально торчат российские ушки, ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет", – сказал он

Маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан заявила, что у украинского телеканала нет никаких договоренностей с россиянами.

"У нас нет ни юридических, ни договорных отношений с телеканалом "ТНТ", – сказала Балабан.

Она отметила, что форматы многих тв-шоу в Украине и России совпадают.

"Это шоу также есть в России, как и другие форматы, которые реализуют на ряде территорий. И "Голос страны" там есть, но по-другому называется, и "Кто сверху?", транслирующееся на "Новом канале", идет на телеканале "Пятница!", – сказала Балабан.