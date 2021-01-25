Притула станет ведущим нового шоу с таким же названием и форматом, как в России (видео)

Руководство "Нового канала" отрицает договоренности с россиянами в создании проекта "Где логика?".

На "Новом канале" 9 марта состоится премьера телешоу "Где логика?", которое напоминает формат передачи, выходящей на российском телеканале "ТНТ" с 2015 года. Руководство "Нового канала" заявило, что у украинского телеканала нет ни юридических, ни договорных отношений с российскими телевизионщиками.

Об этом сообщает Громадське.

В новом шоу будет показано соревнование мужской и женской команд. Участники будут сидеть за игровыми столами друг напротив друга, и соревноваться в течение четырех раундов на логику и наблюдательность. На каждом столе будет установлена кнопка, на которую нужно будет нажимать, когда готов ответ на заданный вопрос.

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На российском телеканале передачу с таким же форматом транслируют уже более 5 лет. Она тоже называется "Где логика?" и очень похожа на украинское шоу и по формату, и по оформлению студии.

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Маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан заявила, что у украинского телеканала нет никаких договоренностей с россиянами.

"У нас нет ни юридических, ни договорных отношений с телеканалом "ТНТ", – сказала Балабан.

Она отметила, что форматы многих тв-шоу в Украине и России совпадают.

"Это шоу также есть в России, как и другие форматы, которые реализуют на ряде территорий. И "Голос страны" там есть, но по-другому называется, и "Кто сверху?", транслирующееся на "Новом канале", идет на телеканале "Пятница!", – сказала Балабан.

Она не смогла ответить на вопрос издания, кому принадлежат права на формат шоу "Где логика?".

Сергей Притула, в свою очередь сообщил, что пока не знает, связано ли новое шоу с российским телеканалом.

Он добавил, что сдержал свое слово, данное перед местными выборами, покинув проект "Варьяты-шоу". В тоже время он напомнил, что не обещал полностью покидать шоу-бизнес, если не одержит победы.

"Освободившееся время я посвящаю общественной и политической деятельности. Также мной было сказано, что в случае, если я одержу победу на выборах киевского городского головы, на следующий же день я напишу заявление на увольнение с "Нового канала". А поскольку киевляне сделали свой выбор, который оказался не совсем в мою пользу, я остаюсь дальше работать (на "Новом канале")", – рассказал Притула.

Напомним, недавно стало известно, что франшизу украинского шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе детища Владимира Зеленского заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет". В январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".