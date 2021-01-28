Притула - "Где логика?": Если за проектом стоит Россия, в следующих сезонах меня там не будет

Украинский шоумен попросил руководство "Нового канала" сообщить ему конечного бенефициара премьерного шоу.

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил, что если выяснится, что выходящее в марте на "Новом канале" телешоу "Где логика?" имеет российское происхождение, он не будет участвовать в ее следующих сезонах.

Об этом Притула написал в Facebook.

Артист отметил, что спрашивал у руководства "Нового канала" о наличии договоров с российским каналом "ТНТ", на котором подобное шоу транслируется в России.

"Был ли я в курсе, что этот формат идет в Рашке? А как же! Еще когда мы только снимали проект и выкладывали фотки в соцсетях, мне писали об этом и о ведущем Азамате (Мусагалиеве). Но там, так же идут и "Кто сверху?", и "Интуиция", и "Голос страны", и "Х-фактор". Потому что формат покупается где-то за границей, а затем адаптируется в разных странах. Когда Дмитрий Чекалкин написал о приобретении франшизы у ТНТ, я сломя голову побежал к руководству (Нового) канала за разъяснением и мне четко объяснили, что никаких договоров между "Новым" и "ТНТ" нет в природе!" – заявил Притула.

Он рассказал, что в соцсетях по поводу предстоящей премьеры разразился большой скандал, а сам он якобы стал "зрадником".

"Зрада неслась как снежный ком, и Facebook-сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Стал "псевдо" мой патриотизм, на ноль умножились годы, посвященные популяризации украинского языка, а волонтерская деятельность называлась пиаром и прикрытием для темных дел по продаже души кремлевским старцам!" – написал Притула.

После этого он снова обратился к "Новому каналу" с вопросом, где покупался формат шоу.

"Но я – парень настырный и, имея перед глазами кейс "Лиги смеха" (недавно стало известно, что франшизу украинского шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС".), обратился к руководству с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта, потому что есть информация, что продукт разрабатывался в "рашн "Камеди". Собственно, по состоянию на сейчас я в режиме ожидания ответа", – написал Притула.

Он заявил, что если выяснится, что за проектом стоит Россия, он покинет шоу в следующих сезонах.

"И в случае, если за этим продуктом реально торчат российские ушки, ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет", – подытожил Притула.

Напомним, на "Новом канале" 9 марта состоится премьера телешоу "Где логика?", которое напоминает формат передачи, выходящей на российском телеканале "ТНТ" с 2015 года. Руководство "Нового канала" заявило, что у украинского телеканала нет ни юридических, ни договорных отношений с российскими телевизионщиками.