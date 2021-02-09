Притула пішов з посади заступника голови партії "Голос", — ЗМІ

На своєму з'їзді політична сила повністю оновила склад своєї політради.

На своєму з'їзді 29 січня партія "Голос" повністю оновила склад політради й ухвалила ряд технічних рішень. У тому числі було ухвалено рішення про припинення повноважень Сергія Притули на посаді заступника голови партії.

Про це пише видання Телеграф, посилаючись на свої джерела у фракції "Голос" у Верховній Раді.

Про причини відходу Притули та інших деталях співрозмовник видання не повідомляє.

На офіційному сайті "Голосу" говориться, що за підсумками з'їзду голова партії, народний депутат Кіра Рудик презентувала "Національний план" Голосу "на 2021 рік".

Зазначимо, що в кінці січня в соцмережах вибухнув великий скандал з приводу майбутньої прем'єри шоу "Де логіка?" на "Новому каналі", у якому Притула виступить у ролі ведучого.

Шоу з аналогічною назвою і в такому ж форматі з 2015 року виходить на російському телеканалі ТНТ. Його випуском займається Comedy Club Production.

Притула заявив, що якщо з'ясується, що за проектом стоїть Росія, він покине шоу в наступних сезонах.

"І в разі, якщо за цим продуктом реально стирчать російські вушка, ноги моєї в наступних сезонах цього проекту більше не буде", — сказав він

Маркетинг-директор "Нового каналу" Ольга Балабан заявила, що в українського телеканалу немає ніяких домовленостей з росіянами.

"У нас немає ні юридичних, ні договірних відносин з телеканалом "ТНТ", — сказала Балабан.

Вона зазначила, що формати багатьох тв-шоу в Україні і Росії збігаються.

"Це шоу також є в Росії, як і інші формати, які реалізують на ряді територій. І "Голос країни" там є, але по-іншому називається, і "Хто зверху?", що транслюється на "Новому каналі", йде на телеканалі "Пятница!", — сказала Балабан.