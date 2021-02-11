Найсильніша людина України йде в Раду, — ЗМІ

Суперниками Василя Вірастюка по 87 округу в Івано-Франківській області можуть стати Олександр Шевченко, Маруся Звіробій та Руслан Кошулинський.

Найсильніша людина України Василь Вірастюк балотуватиметься в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області від партії "Слуга народу".

Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, кандидатура Вірастюка буде затверджена сьогодні, 11 лютого, на з'їзді партії "Слуга народу".

Суперниками Вірастюка по 87 округу в Івано-Франківській області стануть співвласник курорту Буковель, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, кандидатка від "Європейської солідарності", учасниця АТО Маруся Звіробій і представник ВО Свобода Руслан Кошулинський.

Довибори до Верховної Ради в 87 окрузі відбудуться 28 березня. Народний депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрієвич, який пройшов в Раду по цьому округу, склав свої повноваження у зв'язку з обранням на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Василь Ярославович Вірастюк — український спортсмен, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу" 2004 року, неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві, а також актор. У 2013 році Вірастюк здобув вищу освіту в "Міжрегіональній Академії управління персоналом", спеціалізація "менеджмент, економіка та управління бізнесом". Наразі він є Почесним президентом Федерації стронгменів України, веде активний спосіб життя, знімається у фільмах як актор (в його фільмографії вже більше 10 ролей), також часто виступає в гумористичному Дизель-шоу.

Нагадаємо, партія "Голос" на своєму з'їзді 29 січня повністю оновила склад політради й ухвалила низку технічних рішень. Зокрема було ухвалене рішення про припинення повноважень Сергія Притули на посаді заступника глави партії.