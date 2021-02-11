Спортсмен Вірастюк офіційно висунутий кандидатом у депутати від "Слуги народу"

Вірастюк буде балотуватися на проміжних виборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Політпартія "Слуга народу" на з'їзді обрала відомого спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати. Він балотуватиметься на проміжних виборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Про це написала нардеп Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки що партія "Слуга народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87", — написала вона.

За її словами, Вірастюк відомий не тільки в статусі найсильнішої людини світу, але і як людина, котра займається реабілітацією ветеранів війни. І тепер він планує це робити на державному рівні.

"Це справжній патріот, який багато допомагає українській армії, дуже відкрита і приємна людина, з великим бажанням і натхненням працювати для своєї країни! Упевнена, що і тут перемога буде за вами", — резюмує Кравчук.

Конкурентами Вірастюка на довиборах у Раду будуть Маруся Звіробій, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та Михайло Ноняк. Голосування на довиборах заплановано на 28 березня.

Василь Ярославович Вірастюк — український спортсмен, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу" 2004 року, неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві, а також актор. У 2013 році Вірастюк здобув вищу освіту в "Міжрегіональній Академії управління персоналом", спеціалізація "менеджмент, економіка та управління бізнесом". Наразі він є Почесним президентом Федерації стронгменів України, веде активний спосіб життя, знімається у фільмах як актор (у його фільмографії вже понад 10 ролей), також часто виступає в гумористичному Дизель-шоу.