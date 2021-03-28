На довиборах в Івано-Франківській області лідирують Шевченко, Кошулинський і Вірастюк, — екзит-пол
Троє лідерів мають мінімальний розрив між собою, тому все вирішиться після повного підрахунку голосів.
У 87-ому окрузі Івано-Франківської області, за даними екзит-пол групи "Рейтинг", на 50 виборчих дільницях лідирують три кандидати. Про це повідомляє пресреліз соціологічної групи.
З 14 кандидатів найбільшу кількість голосів виборців набрали:
- Олександр Шевченко (За майбутнє) — 32,4%;
- Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") — 31,6%;
- Василь Вірастюк (Слуга народу) — 29,4%.
Решта кандидатів, згідно з опитуванням, не набирають і 4% голосів виборців.
Повідомляється, що соцопитування проводилося методом face-to-face на виходах з виборчих дільниць. Результати записувалися на електронні планшети. Помилка репрезентативності становить не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю — 3892. Дані екзит-пол відображають голосування за станом на 18:00.
У партії "Слуга народу" провели свій екзит-пол, який показав перемогу Василя Вірастюка. При цьому не вказується, про те, яка організація проводила опитування, і скількох людей вони опитали. Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що їхні спостерігачі ведуть паралельний підрахунок голосів, але вони впевнені в перемозі свого кандидата.
Інші партії на момент написання новини не відреагували на дані екзитполів, і не давали своїх даних.
Нагадаємо, сьогодні (28 березня) проходили довибори в Раду. Конкурентами Вірастюка на довиборах в Раду були Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та Михайло Ноняк. Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на користь Кошулинського.