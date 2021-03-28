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На довиборах в Івано-Франківській області лідирують Шевченко, Кошулинський і Вірастюк, — екзит-пол

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довибори в Раду
Фото: ukranews.com

Троє лідерів мають мінімальний розрив між собою, тому все вирішиться після повного підрахунку голосів.

У 87-ому окрузі Івано-Франківської області, за даними екзит-пол групи "Рейтинг", на 50 виборчих дільницях лідирують три кандидати. Про це повідомляє пресреліз соціологічної групи.

З 14 кандидатів найбільшу кількість голосів виборців набрали:

  • Олександр Шевченко (За майбутнє) — 32,4%;
  • Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") — 31,6%;
  • Василь Вірастюк (Слуга народу) — 29,4%.

Решта кандидатів, згідно з опитуванням, не набирають і 4% голосів виборців.

довибори в Раду, шевченко, Вірастюк, Кошулинський на довиборах, таблиця
Повні дані екзит-пол
Фото: опитування рейтинга

Повідомляється, що соцопитування проводилося методом face-to-face на виходах з виборчих дільниць. Результати записувалися на електронні планшети. Помилка репрезентативності становить не більше 1,8%. Кількість результативних інтерв'ю — 3892. Дані екзит-пол відображають голосування за станом на 18:00.

У партії "Слуга народу" провели свій екзит-пол, який показав перемогу Василя Вірастюка. При цьому не вказується, про те, яка організація проводила опитування, і скількох людей вони опитали. Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що їхні спостерігачі ведуть паралельний підрахунок голосів, але вони впевнені в перемозі свого кандидата.

Інші партії на момент написання новини не відреагували на дані екзитполів, і не давали своїх даних.

Нагадаємо, сьогодні (28 березня) проходили довибори в Раду. Конкурентами Вірастюка на довиборах в Раду були Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та Михайло Ноняк. Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на користь Кошулинського.