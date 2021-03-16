Маруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского

По словам Маруси Зверобой, она решила сняться с выборов "ради объединения патриотических сил против олигархата".

Кандидат от "Европейской солидарности" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Зверобой заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслан Кошулинского. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Свое решение она мотивировала желанием противостоять "представителю олигархов" Александру Шевченко и кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

По словам Зверобой, "Европейская солидарность" провела переговоры с ВО "Свобода" и политические силы пришли к согласию. Она говорит, что ради Украины "должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле".

Напомним, на съезде "Европейской Солидарности", когда выдвигали Зверобой, присутствовал пятый президент Петр Порошенко, который отметил, что на довыборы в Раду выдвигается "настоящая героиня войны против российской агрессии".

Кроме того, по этому округу баллотируется кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. 11 февраля партия выбрала известного украинского спортсмена кандидатом в народные депутаты. Приглашенный на съезд партии Вирастюк отметил в своем выступлении, что не собирается готовиться к возможной "грязной политической борьбе", поскольку, как спортсмен – привык бороться честно.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен… Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

В октябре 2019 года прокуратура открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР. 5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию. 8 мая адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что суд снял с нее все процессуальные обязательства.