"У нас Зеленский был на допросе". Марусе Зверобой вручили подозрение

2020-02-06 16:06:08

234 2

По словам волонтера, президент испугался после ее скандального стрима

ГБР вручило уведомление о подозрении волонтерке Марусе Зверобой (Елене Биленькой).

Об этом сказал ее адвокат Андрей Писаренко, передает УНН.

На вопрос, вручили ли сегодня Марусе Зверобой уведомление о подозрении, адвокат ответил: "Да".

"Сегодня кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", – рассказал Писаренко.

Кроме того, как заявила сама Зверобой, во время ее допроса присутствовал президент Владимир Зеленский.

"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в стриме, для него угрозы", – отметила она.

Отметим, что сегодя утром Зеленский прибыл на заседании фракции "Слуги народа", потом отправился на презентацию мобильного приложения "ДіЯ" и уехал с рабочим визитом во Львоскую область. Зверобой не уточнила, когда или как именно Зеленский присутствовал на допросе.

Как ранее сообщал Фокус:

  • "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.
  • Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".
Loading...