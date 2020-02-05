"Вы нас боитесь". Федина обратилась к Зеленскому

Федина заявляет о том, что президент инициировал зачистку защитников Украины

Народный депутат София Федина в Facebook обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за уголовного производства, по которому ей собираются сообщить о подозрении.

"Открыто обращаюсь к президенту Зеленскому. Я политик и, идя в Верховную Раду, была готова бороться против авторитаризма, бороться за демократию, опираясь на статью 34 Конституции Украины. Идя в ВР, одной из основных задач для себя я поставила защищать наших военных, ветеранов и волонтеров от произвола московских прихвостней", – заявила Федина.

Она считает, что "этот беспредел начинает проявляться с подачи новых украинских властей". Федина заявляет о том, что вертикаль Зеленского ведет зачистку защитников Украины.

"Все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, повышение зарплат и пенсий, уменьшение тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство ", – заявила Федина.

Федина вспомнила о делах на Марусю Зверобой, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко, заявив, что Зеленский хочет ими запугать всех и обвинила президента в сдаче украинских позиций на фронте.

"Но это ваш страх – это вы боитесь нас. Потому что в нас нет страха... Есть дикая боль за государство, которое вы турботемпами уничтожаете!" – заявила она.

Отдельно Федина призвала не трогать волонтера Марусю Зверобой.

"Руки прочь от Маруси Зверобой. Она Народная Героиня, волонтер, а не политик – она защитница и та, которая сейчас помогает другим защитникам, которые борются с врагами Украины, с оккупантами, которые хотят уничтожить наше государство. Поэтому как президент, которому должно быть не безразлично Украины, вы не имеете права трогать волонтеров и ветеранов, потому что так вы будете действовать против своего государства и против самого себя. Господин Зеленский, разбирайтесь со мной, – я политик и оппозиционер, и политически мы в одной весовой категории. Но не опускайтесь до вручения подозрения народной героине, волонтеру Марусе Зверобой! С ней вы имели бы право на равных говорить лишь тогда, если бы эти годы вы с оружием в руках защищали Украину", – говорит Федина.

Напомним, 26 октября депутат из фракции "Европейская солидарность" Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.

ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.

Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

СБУ тоже расследует производства относительно высказываний Федины и Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

5 декабря София Федина вызвана в Государственное бюро расследований (ГБР) для вручения письменного сообщения о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.