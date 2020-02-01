Нардеп Брагар извинился за предложение пенсионерке продать собаку

"Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар принес извинения за свои высказывания в эфире теленакала 112 Украина, когда он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить платежку за газ.

Он написал в Facebook, что не хотел кого-нибудь обидеть, а только старался привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию. Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - отметил он.

Он добавил, что начисление субсидий - очень деликатный вопрос, которые требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан.

Напомним, Брагар в эфире телеканала 112 Украина предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

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