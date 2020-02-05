"Угроза президенту". Нардепа Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения

Софию Федину ждут в ГБР 6 февраля

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вызвана в Государственное бюро расследований (ГБР) для вручения письменного сообщения о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Народного депутата вызывают в бюро 6 февраля 2020 года.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК София Федина считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций о неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора ", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября депутат из фракции "Европейская солидарность" Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.

ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.

Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

СБУ тоже расследует производства относительно высказываний Федины и Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.