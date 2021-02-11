"Предложение президента": Вирастюк рассказал, почему решил идти на выборы (видео)

По словам спортсмена, он не будет готовиться к возможной "грязной политической борьбе", поскольку хочет победить честно.

Спортсмен Василий Вирастюк заявил, что приглашение стать кандидатом в депутаты пришло от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает PavlovskyNews.

"В этом нет никакого секрета, я вам могу четко сказать и не буду врать. Это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился… У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы. Увидел, что есть отклик, и пошел принимать решение", — сообщил Вирастюк.

По словам спортсмена, он не будет готовиться к возможной "грязной политической борьбе".

"Нет, я привык, как спортсмен, к честной борьбе", — сообщил Вирастюк.

Он сообщил, что на Ивано-Франковщине, где он баллотируется, большинство бордов с его конкурентом от "ЕС" Марусей Зверобой неизвестные забросали краской.

По его словам, главная цель — создание реабилитационных центров для ветеранов АТО, для этого он и пойдет в депутаты. Начать предвыборную кампанию планирует уже с понедельника.

Напомним, политпартия "Слуга народа" на съезде выбрала известного спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты. Он будет баллотироваться на промежуточных выборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Конкурентами Вирастюка на довыборах в Раду будут Маруся Зверобой, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и Михаил Ноняк. Голосование на довыборах запланировано на 28 марта.