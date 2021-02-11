"Пропозиція президента": Вірастюк розповів, чому вирішив йти на вибори (відео)
За словами спортсмена, він не готуватиметься до можливої "брудної політичної боротьби", оскільки хоче перемогти чесно.
Спортсмен Василь Вірастюк заявив, що запрошення стати кандидатом в депутати прийшло від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє PavlovskyNews.
"У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не брехатиму. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся... У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення", — повідомив Вірастюк.
За словами спортсмена, він не готуватиметься до можливої "брудної політичної боротьби".
"Ні, я звик, як спортсмен, до чесної боротьби", — повідомив Вірастюк.
Він повідомив, що на Івано-Франківщині, де він балотується, більшість бордів з його конкурентом від "ЄС" Марусею Звіробій невідомі закидали фарбою.
За його словами, головна мета — створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО, для цього він і піде в депутати. Почати передвиборчу кампанію планує вже з понеділка.
Нагадаємо, політпартія "Слуга народу" на з'їзді обрала відомого спортсмена Василя Вірастюка кандидатом в народні депутати. Він балотуватиметься на проміжних виборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.
Конкурентами Вірастюка на довиборах в Раду будуть Маруся Звіробій, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та Михайло Ноняк. Голосування на довиборах заплановано на 28 березня.