"Европейская солидарность" официально выдвинула Марусю Зверобой на довыборы в Раду (видео)

В партии считают, что на довыборы выдвигается "настоящая героиня войны против российской агрессии".

Партия "Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду активистку, участницу АТО Марусю Зверобой (настоящее имя – Алена Самбул), которая угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об сообщается на странице Facebook политсилы.

На съезде "Европейской Солидарности" присутствовал пятый президент Петр Порошенко, который отметил, что на довыборы в Раду выдвигается "настоящая героиня войны против российской агрессии".

"Маруся Зверобой, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она – женщина, мать – приняла решение, что ее место на фронте. Ибо ничего важнее судьбы Украины не существует", – сказал Порошенко.

Он также призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Зверобой.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Звиробий – это не только и не столько о "Европейской Солидарности", это об Украине, о государственности. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу" – поддержите Марусю Зверобой. Мое обращение к "Батькивщине", к "Свободе" – поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко – поддержите Марусю. Мы должны победить, – заявил Порошенко.

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен… Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она. В октябре 2019 года прокуратура открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР. 5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию. 8 мая адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что суд снял с нее все процессуальные обязательства.