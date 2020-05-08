Адвокат добавил, что 11 прокуроров Офиса генерального прокуророра не смогли вовремя подать релевантное ходатайство

Печерский суд Киева вернул прокурору ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Марусе Зверобой, которую подозревают в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко в Facebook, опубликовав решение суда.

"Теперь у Маруси нет никакой меры пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле", – отметил он.

Адвокат добавил, что одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокуророра не смогли вовремя подать релевантное ходатайство.

"Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, которая недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?" – пишет он.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР.

5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию.