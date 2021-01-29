"Європейська солідарність" офіційно висунула Марусю Звіробій на довибори в Раду (відео)

У партії вважають, що на довибори висувається "справжня героїня війни проти російської агресії".

Партія "Європейська Солідарність" офіційно висунула кандидатом на довиборах до Верховної Ради активістку, учасницю АТО Марусю Звіробій (справжнє імʼя — Олена Самбул), яка загрожувала президенту України Володимиру Зеленському.

Про повідомляється на сторінці Facebook політсили.

На зʼїзді "Європейської Солідарності" був присутній пʼятий президент Петро Порошенко, який зазначив, що на довибори в Раду висувається "справжня героїня війни проти російської агресії".

"Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона — жінка, мати — прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого долі України не існує", — сказав Порошенко.

Він також закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Звіробій.

"Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій — це не тільки і не стільки про "Європейську Солідарность", це про Україну, про державність. І перемогти ми можемо, тільки коли обʼєднаємося. Моє звернення до "Голосу" — підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до "Батьківщини", до "Свободи" — підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка — підтримайте Марусю. Ми повинні перемогти, — заявив Порошенко.

Довибори до Верховної Ради на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського в Золоте до противників відведення військ депутат Софія Федина з волонтером Марусею Звіробій жорстко висловилися про Зеленського. Нардеп, зокрема, говорила про те, що президент може загинути. "Товариш президент, складається враження, думає, що він безсмертний… Там люди пережили страшні звірства, і кожен день повинні захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством", — сказала вона. У жовтні 2019 року прокуратура про відкрила справу через висловлювання Звіробій і Федини. Розслідує його ДБР. 5 лютого під час допиту в ДБР Звіробій вручили повідомлення про підозру. 10 лютого суд в якості запобіжного заходу обрав їй особисте зобовʼязання. Звіробій має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і зʼявлятися до слідчого на першу вимогу. 8 травня адвокат Звіробій Андрій Писаренко повідомив, що суд зняв з неї всі процесуальні зобовʼязання.