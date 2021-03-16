Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на довиборах у Раду на користь Кошулинського

За словами Марусі Звіробій, вона вирішила знятися з виборів "заради об'єднання патріотичних сил проти олігархату".

Кандидат від "Європейської солідарності" в 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслан Кошулинського. Про це повідомляє прес-служба "ЄС".

Своє рішення вона мотивувала бажанням протистояти "представнику олігархів" Олександру Шевченку і кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

За словами Звіробій, "Європейська солідарність" провела переговори з ВО "Свобода" і політичні сили дійшли згоди. Вона каже, що заради України "повинен початися процес об'єднання українських патріотичних сил не на словах, а на ділі".

Нагадаємо, що на з'їзді "Європейської Солідарності", коли висували Звіробій, був присутній п'ятий президент Петро Порошенко, який зазначив, що на довибори в Раду висувається "справжня героїня війни проти російської агресії".

Крім того, по цьому округу балотується кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. 11 лютого партія вибрала відомого українського спортсмена кандидатом у народні депутати. Запрошений на з'їзд партії Вірастюк зазначив у своєму виступі, що не збирається готуватися до можливої "брудної політичної боротьби", оскільки як спортсмен — звик боротися чесно.

Нагадаємо, що після візиту президента України Володимира Зеленського в Золоте до противників відведення військ депутат Софія Федина з волонтером Марусею Звіробій жорстко висловилися про Зеленського. Нардеп, зокрема, говорила про те, що президент може загинути. "Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний... Там люди пережили страшні звірства, і кожен день повинні захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством", — сказала вона.

У жовтні 2019 року прокуратура відкрила справу через висловлювання Звіробій і Федини. Розслідує його ДБР. 5 лютого під час допиту в ДБР Звіробій вручили повідомлення про підозру. 10 лютого суд як запобіжний захід обрав їй особисте зобов'язання. Звіробій має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і прийти до слідчого за першою вимогою. 8 травня адвокат Звіробій Андрій Писаренко повідомив, що суд зняв з неї всі процесуальні зобов'язання.