Выборы в 87 округе признали недействительными на участке, где победил Шевченко (фото)

Кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко получил почти в три раза больше голосов, чем Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Окружная комиссия признала недействительными выборы на участке №261030 в округе №87 во время пересчета голосов. Об этом в "Фейсбук" пишет общественное движение "Чесно".

В ночь с 1 на 2 апреля ОВК обработала протоколы 5 из 20 участков, которые отправили на перерасчет. При повторном подсчете на участке №261030 якобы обнаружили, что в выписку из реестра незаконно внесли 30 избирателей, ведь участковая комиссия не подала решение о включении этих граждан в выписку. В протоколе также указали на отсутствие заявлений избирателей, медицинских справок о состоянии здоровья, подписи и печати.

[ + – ] Постановление комиссии на 87 округе Фото: Рух ЧЕСНО

"Таким образом был подтвержден факт безосновательной выдачи 30 избирательных бюллетеней… Количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% от количества избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках", — отмечается в документе.

По информации движения "ЧЕСНО", на этом участке победил Александр Шевченко (377 голосов), тогда как Василий Вирастюк получил 141 голос. Окружная избирательная комиссия вызвали полицию из-за пропажи 100 бюллетеней в пользу кандидата от "За майбутнє", а один из членов заявил о краже документов.

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[ + – ] Избирательный протокол комиссии на 87 участке Фото: Рух ЧЕСНО

По данным ЦИК, на округе №87 в Ивано-Франковской области подсчитали уже 90,59% голосов. Пока Василий Вирастюк от "Слуги народа" лидирует с 14 500 голосами (31,51%). Александр Шевченко находится на втором месте с 13 586 и отстает всего на 2%.

[ + – ] Протокол о непризнании выборов Фото: Рух ЧЕСНО

Ранее стало известно, что СБУ оцепила здание окружной комиссии в Надворной, где до этого приостановили подсчет голосов. Спецназовцы выгнали из помещения всех людей, которые не участвуют в избирательном процессе и окружали Дом культуры служебными автомобилями. В пресс-центре спецслужбы сообщили, что такое решение приняли после сообщений о минировании и захвате заложников.

До этого появилась информация, что Центризбирком во второй раз поменял руководителя окружной комиссии в Ивано-Франковской области. Сейчас ее возглавляет представитель "Голоса" Алексей Остроухов.