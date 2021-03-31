Довыборы в Верховную Раду: ЦИК опять поменяла главу комиссии на Ивано-Франковщине

Уже третий представитель "Голоса" возглавил участок, однако процесс все еще "заморожен".

Центральная избирательная комиссия 31 марта во второй раз заменила главу комиссии по округу №87 в Ивано-Франковской области, где до сих пор не посчитали голоса. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Алексея Остроухова на должности руководителя окружной комиссии заменил Андрей Лозинский. ЦИК отметила, что приняла такое решение на основании представления партии "Голос", которую представляют оба человека.

По той же причине Центральный избирком досрочно прекратил полномочия еще одного члена комиссии — Евгения Павлусенко. Его место в окружной комиссии занял член партии "Голос" Виктор Децик.

[ + – ] Постановление ЦИК о замене главы ОИК Фото: пресс-служба ЦИК

[ + – ] Постановление ЦИК Фото: пресс-служба ЦИК

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко на своей странице в "Фейсбук" заявил попытке сорвать довыборы в Верховную Раду на избирательном округе №87. По его словам, в день голосования и до сих пор на участке наблюдаются нарушения. По мнению нардепа, конкуренты решили сфальсифицировать результаты выборов, ведь якобы проиграли кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

"На УИК находятся вооруженные люди, которые оказывают колоссальное давление на членов УИК. Из-за чего многие из них покидают свои рабочие места. Также оказывается давление на Ивано-Франковский облсовет. Наблюдатели подавали множество актов о нарушении, но они даже не регистрировались. Правоохранители откровенно бездействуют", — написал Николай Тищенко.

Ранее стало известно, что бывший глава окружной комиссии Руслан Кашников не появился на заседании 30 марта вместе с еще восемью членами. В итоге кворум не собрался, и комиссия приостановила подсчет голосов. ЦИК поставила во главе Алексея Остроухова, однако 31 марта он тоже не пришел. Таким образом с момента голосования, которое состоялось 28 марта, в Ивано-Франковской области обработали всего 67% протоколов.

В связи с этим группа народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией и Александром Корниенко отправились в Ивано-Франковск, чтобы разобраться в ситуации.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский потребовал перевыборов в связи со множеством нарушений, включая подкуп избирателей. По его словам, избираельное законодательство нарушали в "день тишины", в сам день выборов и во время подсчета голосов.