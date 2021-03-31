Довибори до Верховної Ради: ЦВК знову змінила голову комісії на Івано-Франківщині

Уже третій представник "Голосу" очолив дільницю, однак процес все ще "заморожений".

Центральна виборча комісія 31 березня вдруге замінила голову комісії в окрузі №87 у Івано-Франківській області, де досі не порахували голоси. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

Олексія Остроухова на посаді керівника окружної комісії замінив Андрій Лозинський. ЦВК зазначила, що прийняла таке рішення на підставі подання партії "Голос", яку представляють обидві людини.

З тієї ж причини Центральний виборчком достроково припинив повноваження ще одного члена комісії — Євгена Павлусенка. Його місце в окружній комісії зайняв член партії "Голос" Віктор Децик.

[ + – ] Постанова ЦВК про заміну голови ОВК Фото: пресс-служба ЦИК

[ + – ] Постанова ЦВК Фото: пресс-служба ЦИК

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на своїй сторінці у "Фейсбук" заявив про спробу зірвати довибори до Верховної Ради на виборчому окрузі №87. За його словами, в день голосування і досі на дільниці спостерігаються порушення. На думку нардепа, конкуренти вирішили сфальсифікувати результати виборів, адже нібито програли кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

"На ДВК знаходяться озброєні люди, які роблять колосальний тиск на членів ДВК. Через що багато хто з них залишає свої робочі місця. Також чиниться тиск на Івано-Франківську облраду. Спостерігачі подавали безліч актів про порушення, але вони навіть не реєструвалися. Правоохоронці відверто не діють", — написав Микола Тищенко.

Раніше стало відомо, що колишній голова окружної комісії Руслан Кашников не з'явилося на засіданні 30 березня разом з ще вісьма членами. У результаті кворум не зібрався, і комісія припинила підрахунок голосів. ЦВК поставила на чолі Олексія Остроухова, однак 31 березня він теж не прийшов. Таким чином з моменту голосування, яке відбулося 28 березня, в Івано-Франківській області обробили всього 67% протоколів.

Через це група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком вирушили в Івано-Франківськ, щоб розібратися в ситуації.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський зажадав перевиборів через велику кількість порушень, зокрема підкуп виборців. За його словами, виборче законодавство порушували у "день тиші", у сам день виборів і під час підрахунку голосів.