На Ивано-Франковщине остановили подсчет голосов, "Слуги народа" поехали разбираться

Бывший глава окружной комиссии пропал, а новый не возобновляет работу.

Народные депутаты от "Слуги народа" выехали на Западную Украину, чтобы разобраться в ситуации с обработкой протоколов по довыборам в Верховную Раду. Об этом пресс-служба партии сообщила на официальном сайте.

Выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта, однако состоянием на 31 марта подсчет голосов еще не закончили. По данным движения "ОПОРА", во вторник девять членов окружной комиссии с бывшим главой Русланом Кашниковым не пришли на заседание. Четырех человек заменили, однако подсчет голосов так и не продолжили — обработано всего 67% протоколов.

Как сообщает "Слуга народа", новый глава Алексей Остроухов ("Голос") так и не возобновил работу избирательной комиссии. Пресс-служба добавила, что во время и после выборов наблюдатели зафиксировали множество нарушений на избирательных участках. Поэтому группа нардепов от "Слуги народа" во главе с руководителем фракции Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко отправилась во Львов, а оттуда — в Ивано-Франковск.

"Слуга народа" видит в этом возможен срыв или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами", — отмечается в сообщении.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в "Фейсбук" также заявил о нарушениях в день тишины, во время голосования и при подсчете голосов.

"Это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Учитывая многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", — написал политик.

[ + – ] Пост Руслана Кошулинского Фото: Скриншот

Согласно данным ЦИК, по результатам подсчета 67,52% голосов лидируют:

Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 31,30% голосов;

Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Александр Шевченко ("За майбутне") — 28,73%;

Юрий Голиней ("Платформа общин") — 6,77%

Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,86%.