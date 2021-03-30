Довыборы в Верховную Раду: Кошулинский может победить Вирастюка на Ивано-Франковщине

Кандидаты от "Свободы" и партии "За будущее" сократили разрыв со "слугой народа", который уже похвастался своей победой.

Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, однако другие кандидаты значительно сократили разрыв. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Состоянием на 9:00 30 марта ведомство обработало 67,52% протоколов по округу №87. Голоса распределились таким образом:

Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 31,30% голосов;

Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Александр Шевченко ("За майбутне") — 28,73%;

Юрий Голиней ("Платформа общин") — 6,77%

Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,86%.

[ + – ] Данные ЦИК о подсчете голосов в Ивано-Франковской области Фото: пресс-служба ЦИК

Утром 29 марта, когда ЦИК обработал 35% протоколов в Ивано-Франковской области, Василий Вирастюк опережал конкурентов почти на 6%, а теперь разрыв с Русланом Кошулинским сильно сократился и составляет чуть больше 2%. Согласно официальным результатом подсчета, за "Слугу народа" проголосовали 10 496 человек, а за кандидата от ВО "Свобода" — 9 686 избирателей.

Ранее Василий Вирастюк заявил о победе на довыборах в Верховную Раду, ссылаясь на параллельный подсчет голосов со всех 117 участков в Ивано-Франковской области. Он поблагодарил соотечественников и призвал их "защитить результат".

Стало известно, что Андрей Аксенов от партии "Порядок" победил на довыборах в Донецкой области по результатам обработки ЦИК всех протоколов, за кандидата проголосовали 19 949 избирателей (65,46%). На втором месте оказался Валентин Рыбин от "Партии Шария" с 13%.

Андрей Аксенов является мэром города "Доброполья", входит в партию "Порядок". По информации СМИ, он был одним из организаторов незаконого "референдума" на Донбассе, когда возглавлял поселок Новодонецкое. В 2018 году Донецкая областная прокуратура сообщила Аксенову о подозрении в подделке документов для поездки в оккупированный Крым.

Писали также, что "ОПЗЖ" возглавила рейтинг партий в социологическом опросе компании RTS (Роботизированные Телесистемы). Если бы выборы в Верховную Раду проходили 21 марта, в нее бы прошли: