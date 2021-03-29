Вирастюк заявил о своей победе на довыборах на Прикарпатье (видео)
На данный момент ЦИК обработала только 40% электронных протоколов, отрыв Вирастюка от ближайших кандидатов — 6 и 8 процентов.
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк записал видео, в котором уже заявил о своей победе. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
"Параллельный подсчет голосов со 117 избирательных участков завершился. Мы получили победу. Я привык побеждать честно", — заявил Вирастюк.
По его словам теперь необходимо защитить выбор избирателей.
Центральная избирательная комиссия на данный момент обработала 40,17% электронных протоколов. По их результатам Василий Вирастюк набирает 34,51% или 6416 голосов избирателей.
Следом за ним идет Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") с 28,38% или 5277 голосов. Замыкает тройку лидеров кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко — 26,84% или 4990 избирателей.
В списке кандидатов было зарегистрировано три Александра Шевченко. Один из них имел даже такое же отчество, как и кандидат от "За майбутнє". Кандидаты-двойники получили в сумме 0,87% голосов.
Напомним, согласно экзитполу группы "Рейтинг" лидером назывался Александр Шевченко, а Вирастюк занимал только 3 место.
Однако по состоянию на 11 часов по официальному подсчету голосов лидировал Вирастюк.