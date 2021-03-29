Вірастюк заявив про свою перемогу на довиборах на Прикарпатті (відео)

Наразі ЦВК опрацювала тільки 40% електронних протоколів, відрив Вірастюка від найближчих кандидатів — 6 і 8 відсотків.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк записав відео, в якому вже заявив про свою перемогу. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Паралельний підрахунок голосів зі 117 виборчих дільниць завершився. Ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно", — заявив Вірастюк.

За його словами тепер необхідно захистити вибір виборців.

Центральна виборча комісія наразі обробила 40,17% електронних протоколів. За їх результатами Василь Вірастюк набирає 34,51% або 6 416 голосів виборців.

Слідом за ним йде Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") з 28,38% або 5 277 голосів. Замикає трійку лідерів кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко — 26,84% або 4 990 виборців.

Фото: пресс-служба ЦИК

У списку кандидатів було зареєстровано три Олександра Шевченка. Один із них мав навіть таке ж по-батькові, як і кандидат від "За майбутнє". Кандидати-двійники отримали в сумі 0,87% голосів.

Нагадаємо, згідно з екзит-пол групи "Рейтинг" лідером називався Олександр Шевченко, а Вірастюк посідав тільки 3 місце.

Однак станом на 11 годину за офіційним підрахунком голосів лідирував Вірастюк.